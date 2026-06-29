Новые правила присвоения почтовых индексов вступают с 12 июля в Казахстане

В Казахстане обновили правила присвоения почтовых индексов объектам недвижимости. Соответствующий приказ заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития вступит в силу 12 июля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно новой редакции правил, почтовый индекс будет состоять из семи символов. Первый знак — латинская буква, обозначающая столицу, область или город республиканского значения. Второй и третий знаки — цифры, указывающие код адресного блока. Остальные четыре символа формируют уникальный код объекта недвижимости в пределах этого блока.

Присваивать почтовые индексы будет Национальный оператор почты с помощью цифровой системы. Индекс автоматически получит каждый объект недвижимости, который имеет официальный адрес и внесен в информационную систему «Адресный регистр».

Процесс будет полностью автоматизирован. После регистрации адреса сведения поступят в систему Национального оператора почты, которая распознает регистрационный код адреса и присвоит объекту почтовый индекс.

Национальный оператор также будет вести единую базу почтовых индексов, обеспечивать ее защиту и контролировать доступ к данным.

Жители и организации смогут бесплатно проверить почтовые индексы через интернет-ресурс уполномоченного органа и портал «open.post.kz». Доступ к единой базе также получат местные исполнительные органы.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

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