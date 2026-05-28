Новые правила охраны редких животных вводятся в Казахстане

Мажилис во втором чтении принял поправки в законодательство по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства, предпринимательства, а также сопутствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поправки направлены на усиление государственного регулирования в сфере охраны, воспроизводства и рационального использования животного мира.

Вводится порядок регистрации редких и исчезающих животных, разведенных в неволе или полувольных условиях, что позволит предотвратить легализацию незаконно добытых особей и повысить прозрачность их оборота.

Отдельно ужесточаются правила охоты. Запрещается использование приборов ночного видения, включая тепловизоры и электронно-оптические устройства. Также вводится запрет на охоту на глухаря на токах без сопровождения егеря.

Усиливается ответственность за незаконную рекламу, перевозку, хранение и реализацию диких животных и их дериватов, включая рога сайгаков.

Также вводятся нормы по сохранению среды обитания животных и их миграционных путей, а также предотвращению гибели при строительстве инфраструктуры. Расширяются полномочия егерей и усиливается общественный контроль в сфере охраны животного мира.

Также в законодательство внесены изменения, позволяющие реализовывать отдельные туристические и лесные проекты при соблюдении экологических требований, а также вводится новая статья в КоАП об ответственности за нарушения в сфере автоматизированного экологического мониторинга.

Ранее о новых нормах законопроекта и ожидаемых результатах рассказал депутат Мажилиса, член Комитета по вопросам экологии и природопользования Дуйсенбай Турганов.