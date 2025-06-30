Новые правила обмена валют: у казахстанцев будут запрашивать прописку и паспорт?

Сегодня, согласно действующим правилам, при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге клиент обязан предъявить ИИН, документы, удостоверяющие личность и адрес проживания.

Как отмечается в отчете об оценке рисков легализации преступных доходов, АРРФР предлагается снизить порог обязательной идентификации клиента при обмене наличной валюты до 200 тысяч тенге.

Эта мера направлена на борьбу с отмыванием денег и деятельностью так называемых «дропперов». Однако сроки внедрения новых требований пока не уточняются.