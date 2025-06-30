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    16:29, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Новые правила обмена валют: у казахстанцев будут запрашивать прописку и паспорт?

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложило изменить некоторые правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Сегодня, согласно действующим правилам, при обмене валюты на сумму свыше 500 тысяч тенге клиент обязан предъявить ИИН, документы, удостоверяющие личность и адрес проживания.

    Как отмечается в отчете об оценке рисков легализации преступных доходов, АРРФР предлагается снизить порог обязательной идентификации клиента при обмене наличной валюты до 200 тысяч тенге.

    Эта мера направлена на борьбу с отмыванием денег и деятельностью так называемых «дропперов». Однако сроки внедрения новых требований пока не уточняются.

    Теги:
    Финансы Общество Обменники Экономика
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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