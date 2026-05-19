Новые правила ЕАЭС могут упростить доступ к медизделиям в РК

Минздрав РК вынес на публичное обсуждение проект о ратификации протокола к соглашению ЕАЭС, который предусматривает изменения в правила обращения в сфере медизделий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и будет обсуждаться до 4 июня 2026 года. Как сообщили в Минздраве Казахстана, предлагаемые изменения направлены на совершенствование регулирования рынка медицинских изделий и повышение доступности продукции для пациентов и медицинских организаций.

Одним из ключевых нововведений станет освобождение от обязательной регистрации медицинских изделий, которые ввозятся в Казахстан для конкретного пациента по жизненным показаниям.

По мнению разработчиков, это позволит ускорить поставки необходимой продукции в экстренных случаях и снизить риски дефицита.

Кроме того, предлагается не требовать регистрации медицинских изделий, произведенных в странах Евразийского экономического союза исключительно для экспорта за пределы ЕАЭС.

Также изменения коснутся медизделий, входящих в состав наборов и укладок, уже зарегистрированных по национальному законодательству. Это должно сократить административную нагрузку и упростить процедуры обращения такой продукции.

В ведомстве отметили, что принятие документа позволит привести национальное законодательство в соответствие с обновленными правилами ЕАЭС, обеспечить стабильные условия для участников рынка и минимизировать риски перебоев с поставками медизделий.

При этом в Минздраве подчеркнули, что все требования по безопасности, качеству и контролю медицинской продукции сохранятся в полном объеме.

Ранее стало известно, что казахстанские фармпроизводители заняли почти 40 процентов внутреннего рынка.