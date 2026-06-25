Новые правила для операторов электронной торговли введут в Казахстане

В Казахстане вводятся новые правила для операторов электронной торговли. Соответствующие поправки в Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» одобрены Сенатом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поправки предусматривают регулирование порядка перемещения товаров электронной торговли через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В законодательство вводится новое понятие — «оператор электронной торговли». Для таких операторов будут определены условия включения в специальный реестр, а также закреплены обязанности и ответственность.

Кроме того, появится новый вид таможенной декларации — декларация электронной торговли. Также будут регулироваться особенности применения процедуры таможенного склада для товаров, предназначенных для продажи физическим лицам.

По словам депутата Сената Бекбола Орынбасарова, новые нормы позволят упростить таможенные процедуры для граждан, приобретающих товары на зарубежных интернет-площадках.

— Эти меры обеспечат формирование полной и прозрачной статистики и структуры импорта товаров электронной торговли, а также будут способствовать повышению открытости отечественного рынка, — отметил сенатор.

Ожидается, что принятие поправок повысит качество таможенного администрирования и позволит получить более точные данные о товарах, приобретаемых через зарубежные онлайн-платформы.

Ранее сообщалось, что дорогие товары с зарубежных маркетплейсов будут облагаться новой пошлиной в Казахстане.