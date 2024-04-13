Новые правила для бизнеса, просьба Папы Римского, безвизовый режим с Макао: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе о Казахстане было много публикаций в ряде зарубежных СМИ. На страницах мировой прессы публиковались статьи о новых правилах ведения бизнеса, о безвизовом соглашении с Макао. Что еще писала международная пресса о Казахстане - в обзорном материале агентства Kazinform.

BBC: Крупнейшее наводнение за 80 лет обрушились на Казахстан и Россию

Американское новостное агентство BBC сообщило о том, что десятки тысяч человек были эвакуированы из 10 северных регионов Казахстана из-за наводнений, вызванных таянием снега.

По данным новостного агентства, Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана заявило в воскресенье о том, что около 12 000 человек находятся в пунктах временного размещения. Также более 60 000 сельскохозяйственных животных отогнаны на безопасное расстояние.

- Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что это крупнейшее природное бедствие за последние 80 лет. В обращении к нации он заявил, что Правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и будет оказана вся необходимая помощь, - говорится в статье BBC.

Vatican news: Папа Римский просит помолиться за пострадавших от паводков в Казахстане

Новостной портал Ватикана Vatican news сообщил о том, что во время своей общей аудиенции Папа Римский Франциск попросил помолиться за тех, кто пострадал от сильного наводнения в Казахстане, которое затронуло многие регионы страны и вынудило тысячи людей эвакуироваться.

- Я хочу передать народу Казахстана свою духовную близость в это время, - сказал Папа Франциск во время своей общей аудиенции 10 апреля 2024 года, вспоминая масштабное наводнение, затронувшее многие регионы страны, которые он посетил в сентябре 2022 года, сообщает Vatican news.

- Я приглашаю всех помолиться за всех, кто страдает от последствий этого стихийного бедствия, - процитировали Папу Римского Vatican news.

В статье отмечается, что наводнение произошло после того, как уровень крупных рек, таких как Урал, впадающий в Каспийское море, поднялся более чем на 70 см, превысив критическую отметку в 10 метров.

The times of Central Asia: Токаев подписал новые правила ведения бизнеса в Казахстане

Новостной портал The times of Central Asia написал о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о создании новых правил для бизнес-секторов страны.

- Этот шаг призван не только упорядочить формы государственного контроля и надзора за бизнесом, но и улучшить общие условия для предпринимательства в стране. Наша цель - создать более благоприятные условия для развития бизнеса в стране, - процитировали сообщение пресс-службы Акорды.

Агентство отмечает, что изменения коснутся различных сфер бизнеса: рыболовства, карантина растений, промышленности, нефтегазовой промышленности, финансовых рынков и регистрации юридических лиц. Цель этих изменений – не только облегчить процесс ведения бизнеса, но и сбалансировать интересы потребителей, предпринимателей и государства.

The times of Central Asia: Пять казахстанских банков улучшили свои позиции в рейтинге S&P

Новостной портал The times of Central Asia пишет о том, что S&P Global Ratings, одно из ведущих рейтинговых агентств, пересмотрело прогноз и повысило рейтинги пяти казахстанских банков.

По данным портала, эксперты S&P отметили, что в последние годы банковский сектор Казахстана продемонстрировал повышенную устойчивость к макроэкономическим рискам, особенно на фоне усиления геополитической нестабильности в регионе.

- Качество активов и финансовые показатели банков существенно превзошли ожидания аналитиков. В результате S&P улучшило свою оценку экономических рисков и пересмотрело тенденцию отраслевых рисков на «положительную». Например, по состоянию на начало 2024 года доля просроченных кредитов (просрочка более 90 дней) составляла всего 3% от общего портфеля — существенно ниже, чем в предыдущие годы, - говорится в статье The times of Central Asia.

Daryo: Правильные карты: операционный директор AIX размышляет о развитии Казахстана

Узбекское новостное агентство Daryo опубликовало интервью с операционным директором Астанинской международной биржи (AIX) Оливье Герисом, где он делится своими размышлениями о росте Казахстана.

По данным Daryo, ранее Оливье Герис занимал должность главного операционного директора Катарской фондовой биржи, прежде чем присоединиться к AIX. Его опыт способствовал становлению AIX как финансового центра в Центральной Азии и за ее пределами.

- Казахстан, как крупный производитель нефти и газа, неизбежно должен стремиться к диверсификации своей экономики. Я вижу значительный прогресс в сфере образования (особенно университетов), предприятий, связанных с сельским хозяйством, и компаний Fintech/Smart Tech. Казахстан – это улей проектов, связанных с ИТ - процитировали Оливье Гериса Daryo.

По данным издания, спикер отметил положительные улучшения во всех сферах жизни, общества и экономики в очень сложном глобальном контексте. Также Оливье Герис отметил значительные улучшения инвестиционного климата для иностранных инвесторов.

Daryo: Казахстан и Макао подписали соглашение о безвизовом режиме для развития двусторонних связей и туризма

Узбекское новостное агентство Daryo сообщило о том, что в целях содействия более тесным связям и развитию туризма и торговли Казахстан и Макао подписали знаковое соглашение, вводящее безвизовый режим между двумя регионами.

По данным агентства, безвизовый режим позволит гражданам обеих стран путешествовать на срок до 14 дней без необходимости получения визы.

В статье отмечается, что это соглашение последовало за более ранним соглашением Казахстана с Китаем в ноябре 2023 года, которое ввело безвизовый режим между двумя соседними странами. Хотя это соглашение облегчало поездки казахстанцев в материковый Китай для различных целей, включая бизнес, туризм и лечение, оно исключало такие регионы, как Гонконг и Макао.

Макао - административный регион на юге Китая, известен своей оживленной индустрией развлечений, за что получил прозвище «Лас-Вегас Востока» из-за множества казино и торговых центров.