Новые полномочия предоставили главе Администрации Президента Узбекистана Саиде Мирзиёевой

Как указано в документе, основные полномочия по вопросам кадров, организации и экспертизы в Администрации Президента перешли к Саиде Мирзиёевой. Соответственно, ей дано право освобождать от работы или назначать советников Президента и заместителей начальников отделов, подчиненных Администрации, руководителя секретариата и других должностных лиц.

Кроме того, руководитель Администрации Президента имеет право привлекать отечественных или иностранных специалистов и экспертов для реализации стратегий и программ развития. Каким будет размер предлагаемой им зарплаты и в какой валюте она будет выплачиваться, Саида Мирзиёева будет решать сама.

Согласно Указу Шавката Мирзиёева, на Саиду Мирзиёеву возложена задача в течение двух недель оценить работу сотрудников Администрации Президента, провести их аттестацию и отобрать способные кадры.

Советники Шавката Мирзиёева и руководители структурных подразделений Администрации Президента в течение 10 дней должны подготовить предложения по развитию сфер, за которые они отвечают, и представить план на рассмотрение Саиды Мирзиёевой.

Напомним, несколько дней назад руководитель Узбекистана утвердил новую структуру Администрации Президента. Согласно ей, теперь у руководителя Администрации Президента будет 5 заместителей. Они будут контролировать ход реализации проектов в сферах образования и предпринимательства, здравоохранения и водных ресурсов, судебно-правовой системе.

Также введены должности советников Президента по стратегическому развитию и внешней политике. Создан департамент, который будет готовить аналитические материалы по вопросам финансовых технологий, цифровизации и искусственного интеллекта, креативной экономики, общественной безопасности, в связи с поездками Президента в регионы.

Также ранее сообщалось, что 23 июня этого года Указом Шавката Мирзиёева вновь учреждена должность руководителя Администрации Президента. Соответственно, ее заняла ранее бывшая помощником Главы государства Саида Мирзиёева.

Уточним, что в августе 2023 года Шавкат Мирзиёев провел реформу структуры Администрации Президента Узбекистана. Позднее была упразднена должность руководителя Администрации Президента. Соответственно, увеличилось число помощников Президента. В 2022-2023 годах Администрацией Президента Узбекистана руководил Сардор Умурзаков.