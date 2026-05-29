Новые пенсионные пороги в Казахстане: экономист оценил влияние на граждан

Правительство Казахстана утвердило новую методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений. Обновленные правила меняют подход к расчету доступной для изъятия части пенсионных средств и могут повлиять на финансовые решения граждан в части жилья, лечения и долгосрочных накоплений, передает корреспондент агентства Kazinform.

С просьбой оценить возможные последствия изменений для населения и экономики корреспондент редакции обратился к экономисту

Фото: из личного архива Бауыржана Искакова

В первую очередь изменения, как объясняет Бауыржан Искаков, затронут доступ граждан к досрочному использованию пенсионных накоплений. По его словам, рост порога фактически уменьшает объем средств, которые можно вывести сверх минимально необходимого уровня, что особенно чувствительно для вкладчиков со средними накоплениями.

— Новая методика в краткосрочной перспективе снижает доступность пенсионных накоплений для части граждан. При повышении порога уменьшается объем средств, которые можно использовать на жилье и лечение. Часть вкладчиков, которые раньше имели такую возможность, теперь либо лишатся ее, либо смогут снять меньшие суммы, — подчеркнул он.

Вместе с тем эксперт обращает внимание на возможные последствия нововведений для отдельных секторов экономики. Он отмечает, что наиболее заметный эффект может проявиться на рынке недвижимости и в сфере медицинских услуг. Эти направления в последние годы во многом опирались на использование пенсионных изъятий как источника финансирования.

— Повышение порогов ограничивает досрочное использование средств. Пенсионные накопления стали важным источником первоначального взноса по ипотеке. При сокращении изъятий может снизиться спрос на жилье, особенно в массовом сегменте, и часть сделок будет отложена. Аналогично в сфере лечения возможны ограничения, так как накопления часто использовались для дорогостоящих медицинских услуг, — отмечает Бауыржан Искаков.

Комментируя параметры новой методики, экономист обращает внимание на использование прогнозной доходности и индексации выплат. По его оценке, это направлено на повышение устойчивости системы, однако может снизить доступность порога для граждан.

— Расчеты с доходностью 9% и индексацией 8% направлены на учет инфляции и долгосрочных обязательств системы. Это делает пенсионную систему более устойчивой, но при более медленном росте доходов населения порог становится менее достижимым. В итоге система выигрывает в устойчивости, но теряет гибкость, — рассказывает эксперт.

Также Бауыржан Искаков связывает изменения с возможным ростом кредитной нагрузки населения. По его мнению, ограничение доступа к пенсионным средствам может усилить зависимость граждан от заемных инструментов.

— Рост порога может увеличить обращение к ипотеке, потребительским кредитам и рассрочкам. Это ведет к росту долговой нагрузки и повышает риски просрочек. Для банков это означает рост спроса на кредиты, но для экономики — увеличение уязвимости домохозяйств, — подчеркивает экономист.

В долгосрочной перспективе, по оценке эксперта, изменения могут повлиять на размер будущих пенсионных выплат. Он считает, что снижение объемов досрочных изъятий позволит аккумулировать больше средств в системе, что в дальнейшем способно повысить уровень пенсий после выхода на заслуженный отдых и улучшить коэффициент замещения дохода. При этом, по его словам, ключевым остается вопрос баланса между текущими потребностями граждан и устойчивостью пенсионной системы в будущем.

Останется ли этот баланс в рамках новой методики действительно устойчивым или же станет предметом новой волны дискуссий — покажет практика применения реформы.

