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    12:12, 24 Май 2024 | GMT +6

    Новые отделы полиции созданы в Казахстане

    полиция
    Фото: Мухтор Холдорбеов/Kazinform

    В Казахстане создали новые отделы полиции. Соответствующее постановление приняло Правительство, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В частности, созданы:

    • государственное учреждение «Отдел полиции города Алатау Департамента полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
    • государственное учреждение «Отдел полиции района Үлкен Нарын Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
    • государственное учреждение «Отдел полиции района Марқакөл Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
    • государственное учреждение «Отдел полиции района Мақаншы Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
    • государственное учреждение «Отдел полиции района Жаңасемей Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
    • государственное учреждение «Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел Республики Казахстан».

    — Установить, что финансирование вышеуказанных государственных учреждений осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел Республики Казахстан и местном бюджете, — говорится в документе.

    Теги:
    МВД РК Казахстан Полиция Финансы и бюджет
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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