Новые отделы полиции созданы в Казахстане

В частности, созданы:

— Установить, что финансирование вышеуказанных государственных учреждений осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел Республики Казахстан и местном бюджете, — говорится в документе.