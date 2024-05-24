12:12, 24 Май 2024 | GMT +6
Новые отделы полиции созданы в Казахстане
В Казахстане создали новые отделы полиции. Соответствующее постановление приняло Правительство, передает корреспондент агентства Kazinform.
В частности, созданы:
- государственное учреждение «Отдел полиции города Алатау Департамента полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
- государственное учреждение «Отдел полиции района Үлкен Нарын Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
- государственное учреждение «Отдел полиции района Марқакөл Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
- государственное учреждение «Отдел полиции района Мақаншы Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
- государственное учреждение «Отдел полиции района Жаңасемей Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел Республики Казахстан»;
- государственное учреждение «Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел Республики Казахстан».
— Установить, что финансирование вышеуказанных государственных учреждений осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел Республики Казахстан и местном бюджете, — говорится в документе.