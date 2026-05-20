Новые односторонние улицы появятся в Алматы

В акимате Алматы сообщили о планах по введению одностороннего движения на ряде улиц и по изменению схем движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам руководителя управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Ержана Диханбаева, изменения затронут район рынка Тастак, включая улицы Брусиловского, Туркебаева, Карасай батыра, Кулымбетова и Прокофьева, а также участки улиц Ауэзова — Байзакова, Жукова — Уалиханова и Радостовца.

Также специалисты прорабатывают возможность внедрения одностороннего движения на улицах Тимирязева, Жандосова, Манаса, Мынбаева, Береговая, Армянской, Айманова и Пушкина.

— Мы активно внедряем быстрые пилотные решения, когда сначала изменения тестируются с помощью разметки и временных схем движения, а затем масштабируются при положительном эффекте. Это позволяет гибко и эффективно улучшать дорожную ситуацию без значительных затрат. Ожидается, что новые схемы организации движения позволят увеличить пропускную способность улиц до 20–25%, снизить аварийность до 35% и уменьшить нагрузку на ключевые транспортные узлы города, — сказал на брифинге в РСК Ержан Диханбаев.

В рамках модернизации транспортной системы в Алматы рассматривается создание новых выделенных автобусных полос на проспекте аль-Фараби, улицах Тлендиева, Шевченко, Курмангазы, Сатпаева, Утеген батыра, Рыскулова, ВОАД и Северном кольце.

