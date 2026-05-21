Новые мощности, газификация и тепло: Нурлыбек Налибаев ознакомился с ключевыми проектами Карагандинской области

В рамках реализации поручений Главы государства первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев совершил рабочую поездку в Карагандинскую область, где проинспектировал ход исполнения ключевых задач и ознакомился с развитием крупных индустриальных и энергетических проектов региона. Основное внимание было уделено модернизации промышленных предприятий, подготовке к отопительному сезону, развитию теплоэнергетики и газификации, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Темиртау первый заместитель Премьер-министра посетил металлургический комбинат Qarmet, ознакомился с производственными процессами и программой модернизации предприятия.

— Перевод доменных печей на природный газ позволил полностью исключить использование мазута, повысить стабильность работы агрегата и снизить воздействие на окружающую среду, — сообщил председатель правления Qarmet Corporation Петр Трушин.

Также Нурлыбеку Налибаеву доложили о ходе строительства новых производственных объектов комбината.

По итогам 2025 года предприятие выпустило 3,8 млн тонн стали. В рамках стратегии «5–9–5» к 2028 году компания планирует увеличить производство до 5 млн тонн стали, 9 млн тонн угля и 5 млн тонн железорудного концентрата.

Отдельный блок поездки был посвящен подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов и модернизации энергетической инфраструктуры Темиртау и Караганды.

— В предстоящем отопительном сезоне проблем быть не должно. До 1 сентября необходимо получить паспорта готовности по всем объектам. В период отопительного сезона сбоев допускать нельзя, — подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Вице-премьер также ознакомился с ходом ремонтной кампании на Карагандинской ТЭЦ-3 и проектом расширения станции. Новый энергоблок позволит увеличить электрическую мощность на 140 МВт, а тепловую — на 180 Гкал/ч.

— Расширение ТЭЦ-3 — один из крупнейших инфраструктурных проектов региона. После завершения работ будет создан дополнительный резерв мощности и обеспечено теплоснабжение более 400 жилых домов и социальных объектов, — сообщил генеральный директор ТОО «Караганда Энергоцентр» Флюр Гарипов.

В ходе поездки были рассмотрены и вопросы газификации Караганды. В этом году планируется завершить первую очередь проекта.

— По первой очереди газ будет подведён более чем к 10 тыс. абонентов. После завершения этих работ перейдём ко второй очереди — это Пришахтинск, Майкудук и Сортировка, — доложил аким Караганды Мейрам Кожухов.

В рамках индустриального развития региона Нурлыбек Налибаев посетил ряд предприятий обрабатывающей промышленности.

На заводе «ТЭМПО Казахстан» ему представили новую производственную линию по выпуску стальных прямошовных труб. Особая технология обжига и закаливания труб диаметром 630 мм позволяет использовать продукцию при температурах от −60 до +60 градусов. Аналогов такого производства в Казахстане нет.

На предприятии Silk Road Electronics вице-премьер ознакомился с производством бытовой техники и программой локализации. Сегодня на заводе выпускают стиральные машины, пылесосы, бойлеры, кухонные плиты, телевизоры и вытяжки.

— Сейчас на предприятии работают около 300 человек. После выхода на полную мощность — до миллиона единиц продукции в год — численность сотрудников увеличится до 800 человек, — сообщил операционный директор компании Талгат Абдрахманов.

Также первый заместитель Премьер-министра посетил предприятия QazTehna и Tengri Tyres, где ознакомился с производством автобусов, спецтехники и автомобильных шин и планами дальнейшего расширения мощностей.

— По поручению Главы государства и Правительства мы посещаем регионы страны. В Карагандинской области реализуется много важных проектов, работают крупные производства, где трудятся сотни людей. Мы увидели, что предприятия выстраивают полноценное производство и планируют дальнейшее развитие, — отметил Нурлыбек Налибаев.

По итогам рабочей поездки вице-премьер подчеркнул, что реализация промышленных и энергетических проектов остается одним из важных факторов развития Карагандинской области.