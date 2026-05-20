Новые методы лечения суставов внедряют в Национальном госпитале

20 мая, во Всемирный день травматолога, в Национальном госпитале напомнили о важности профилактики заболеваний суставов и своевременного обращения за медицинской помощью, передает Kazinform.

Современная травматология: в Национальном госпитале внедряют новые методы лечения суставов

20 мая, в Международный день травматолога, в Национальном госпитале напомнили о важности профилактики заболеваний суставов и своевременного обращения за медицинской помощью, передает Kazinform.

Современная травматология за последние годы значительно расширила возможности диагностики и лечения заболеваний опорно-двигательной системы. Сегодня врачи успешно проводят высокотехнологичные операции по эндопротезированию суставов, возвращая пациентам качество жизни и двигательную активность.

В Национальном госпитале активно внедряются современные методы лечения и хирургические технологии. Одним из последних достижений отделения травматологии стала разработка собственной методики SVF-терапии тазобедренных суставов при некрозах.

Отделение травматологии остается одним из наиболее востребованных направлений госпиталя. Ежемесячно специалисты проводят более 40 операций, значительную часть которых составляет эндопротезирование коленных суставов. Уже в летний период часть операций планируется выполнять с применением роботизированных технологий.

Специалисты Национальном госпитале отмечают, что заболевания суставов сегодня все чаще диагностируются не только у пациентов старшего возраста, но и у людей трудоспособного возраста. Причинами становятся малоподвижный образ жизни, избыточные физические нагрузки, лишний вес, а также отсутствие регулярного контроля за состоянием опорно-двигательной системы. Врачи подчёркивают, что своевременная диагностика позволяет выявлять многие заболевания на ранних стадиях и значительно повышает эффективность лечения.

Как отметил врач травматолог Асхат Кабдешов, одной из основных причин заболеваний суставов становятся неравномерные физические нагрузки и недостаточное внимание к профилактике.

— Коленные суставы особенно чувствительны к чрезмерным и несбалансированным нагрузкам. Малоподвижный образ жизни в сочетании с резкой физической активностью, интенсивными тренировками и длительными нагрузками без подготовки может негативно сказываться на состоянии суставов, — отметил специалист.

Врач подчеркнул, что при появлении болевого синдрома, дискомфорта или ограничений движений необходимо своевременно обращаться к специалистам и не заниматься самолечением.

По словам Асхата Кабдешова, в ближайшие годы травматология продолжит активно развиваться. Среди перспективных направлений совершенствование технологий протезирования, применение индивидуальных имплантов, изготовленных с использованием 3D-технологий, а также дальнейшее внедрение роботизированной хирургии.