Новые машины получили полицейские Карагандинской области

Для полицейских Карагандинской области закупили 20 новых автомобилей. Их распределят по трем городам и трем районам региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Парк служебных машин полиции Карагандинской области пополнился 20 автомобилями марки Chevrolet Cobalt. Закуплены они при поддержке акимата Карагандинской области. Новые машины предназначены для подразделений патрульной полиции и участковых инспекторов, которые являются ключевым звеном правоохранительного органа.

Закупленные машины распределили по области. Их направят полицейским Балхаша, Приозерска, Темиртау, Абайского, Осакаровского и Каркаралинского районов. Автомобили полностью соответствуют установленным стандартам, оснащены видеорегистраторами и навигационными системами.

Отмечено, что в регионе принимаются меры для улучшения правопорядка. Поддержка властей местной полицейской службы производится на регулярной основе. Ежегодно выделяются средства на новое оснащение. И эта помощь продолжится.