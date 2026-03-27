Новые лазерные системы Китая поражают неуязвимые для радиоэлектронных помех дроны

В репортаже CCTV показаны два комплекса — «Гуанцзянь-11E» и «Гуанцзянь-21A», предназначенные для перехвата малых дронов, в том числе на малых высотах, где традиционные радары работают менее эффективно. На кадрах системы поражают цели, имитирующие скрытое проникновение на высоте 50–80 метров.

Комплексы реализуют принципиально разные методы поражения. «Гуанцзянь-21A» использует высокоэнергетический лазер для физического уничтожения дрона на расстоянии нескольких километров, выводя из строя его ключевые системы за считаные секунды — так называемое «жёсткое» поражение. «Гуанцзянь-11E», напротив, воздействует импульсным лазером на электронику и системы управления, лишая аппарат ориентации и функциональности без физического разрушения.

Вместе системы перекрывают разные типы угроз и дистанции. Особую актуальность это приобретает в контексте распространения дронов на оптоволоконном управлении, устойчивых к радиоэлектронному подавлению и требующих именно физического или электронного уничтожения.

Обе системы оснащены радиолокационными и инфракрасными средствами обнаружения, интеллектуальными системами наведения и мультисенсорными модулями, поддерживают обмен данными в реальном времени и могут работать в единой боевой сети.

Эксперты отмечают, что лазерное оружие обеспечивает высокую точность, минимальный сопутствующий ущерб, низкие эксплуатационные затраты и практически неограниченный боезапас. По мнению китайских специалистов, разработки в области лазерного и микроволнового оружия выводят страну на передовые позиции в противодроновой обороне.