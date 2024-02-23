Новые камеры и светофоры появятся на дорогах Караганды

В Караганде принимаются комплексные меры для обеспечения безопасности на дорогах. В этом году в городе установят шесть новых светофоров, дополнительные тёплые остановки и введут в действие камеры «Аргус-пешеход», передаёт корреспондент агентства Kazinform.

О профилактических мерах для обеспечения безопасности на дорогах на отчётной встрече рассказал начальник департамента полиции региона Санжар Адилов.

— В соответствии с предложениями административной полиции, а также согласно государственным программам на 2024 год, на улично-дорожной сети Караганды будет проведён комплекс мероприятий, связанный со снижением аварийности и работой по совершенствованию организации дорожного движения. В частности, появятся шесть новых светофоров на пересечении улиц Махметова и Дружбы, Открытой и Магнитогорской, Казахстанской и Жилстроевской, Волгодонской и Сеченова, в районе «Политех — ПВУ» и на улице Муканова, со стороны выезда из жилых комплексов «Отау», — сказал Санжар Адилов.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

На улицах города также будут установлены дополнительные «умные» светофоры, способные самостоятельно регулировать дорожное движение в зависимости от загруженности того или иного перекрёстка. На проспекте Республики и на улицах Сарыарка и Гоголя установят мигающую подсветку над пешеходными переходами.

— В районе имени Казыбек би с прошлого года тестируют новые камеры «Аргус-пешеход». Они фиксируют транспортные средства, которые не пропускают людей на зебрах. В этом году мы планируем ввести в действие 10 таких камер, — отметил Санжар Адилов.

В городе также увеличится количество тёплых остановок. Десять новых обогреваемых павильонов появятся в районе Кирзавода-3, 4, в посёлках Шахтёрский (Пришахтинск), Финский, Узенка (р-н ЖБИ), Рабочий (Сортировка) и в 23-м микрорайоне Пришахтинска.

Кроме того, в этом году запланировано обустройство 15 приподнятых пешеходных переходов и установка 45 искусственных дорожных неровностей. Обновят дорожную разметку, знаки, барьерные ограждения.

Для разгрузки некоторых участков дорог и обеспечения безопасности проводится реконструкция улицы Космонавтов, строительство дороги вдоль Букетова и запланирован капитальный ремонт Четской и Новосёлов.