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    11:59, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Новые камеры будут ловить безбилетников в автобусах Астаны

    камеры в автобусах
    Фото: акимат

    В CTS сообщили о запуске инновационного проекта «Системы видеоаналитики в общественном транспорте Астаны»,передает агентство Kazinform.

    Цель проекта — улучшение качества обслуживания пассажиров, снижение числа безбилетников и повышение безопасности в общественном транспорте.

    — В рамках пилотного этапа проекта, 2 мая на одном автобусе маршрута № 24 установлены камеры, роутеры и бортовой компьютер, позволяющие анализировать данные в режиме реального времени. Камеры, расположенные напротив каждой двери, подсчитывают вошедших пассажиров и сопоставляют данные об оплате. Это позволяет точно определять время и участки маршрута, где наблюдается наибольшее количество безбилетников. Также информация в реальном времени поступает департаменту транспортного контроля CTS, — говорится в сообщении.

    С момента пилотного запуска видеонаблюдения, на одном автобусе системой выявлено более 2 тысяч случаев безбилетного проезда. Так как это пилотный проект, к пассажирам штрафные санкции не применялись.

    О полном запуске и ходе реализации проекта в CTS сообщат дополнительно.

    Теги:
    Транспорт Автобус Астана Акимат
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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