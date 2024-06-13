Новые камеры будут ловить безбилетников в автобусах Астаны

В CTS сообщили о запуске инновационного проекта «Системы видеоаналитики в общественном транспорте Астаны»,передает агентство Kazinform.

Цель проекта — улучшение качества обслуживания пассажиров, снижение числа безбилетников и повышение безопасности в общественном транспорте.

— В рамках пилотного этапа проекта, 2 мая на одном автобусе маршрута № 24 установлены камеры, роутеры и бортовой компьютер, позволяющие анализировать данные в режиме реального времени. Камеры, расположенные напротив каждой двери, подсчитывают вошедших пассажиров и сопоставляют данные об оплате. Это позволяет точно определять время и участки маршрута, где наблюдается наибольшее количество безбилетников. Также информация в реальном времени поступает департаменту транспортного контроля CTS, — говорится в сообщении.

С момента пилотного запуска видеонаблюдения, на одном автобусе системой выявлено более 2 тысяч случаев безбилетного проезда. Так как это пилотный проект, к пассажирам штрафные санкции не применялись.

О полном запуске и ходе реализации проекта в CTS сообщат дополнительно.