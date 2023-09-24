Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

На минувшей неделе в Казахстане произошли кадровые перестановки как в центральных, так и в региональных органах власти. Международное информационное агентство «Казинформ» представляет наиболее значимые из них.

Зульфия Сулейменова назначена советником Президента – специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству.

Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в г. Актобе. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, международные отношения (бакалавриат, магистратура); Национальный институт политических исследований Японии по программе «Безопасность и международные исследования», PhD доктор.

Трудовая деятельность: научный сотрудник отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности (с 2014 года); заместитель директора департамента экологической политики и устойчивого развития, заместитель директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (2020-2021); консультант дивизионов по окружающей среде и развитию, энергетики, а также макроэкономической политики и финансирования развития Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) для Азии и Тихого океана (Бангкок, Таиланд), офисах Программы развития ООН в Казахстане и Туркменистане; научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2021-2022); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК (2022-2023).

В январе 2023 года была назначена министром экологии и природных ресурсов. 1 сентября 2023 года освобождена от должности.



Бахытжан Сапиев назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации Президента РК.

Бахытжан Сапиев родился 25 июня 1966 года. В свое время возглавлял Управления предпринимательства и промышленности города Алматы, был заместителем председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.



Айжан Бижанова назначена первым вице-министром торговли и интеграции РК.

Айжан Бижанова родилась в 1982 году в г. Алматы.

Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Международную Академию Бизнеса, Академию «Кайнар».

Трудовую деятельность начала в 2003 году менеджером в ЗАО «Кедентрассервис».

В 2004-2007 гг. — старший юрист, начальник Юридического отдела АО «Казахский научно-исследовательский институт информационных технологий».

В 2010-2011 гг. — ведущий специалист Отделов ЗАГС и праворазъяснительной работы и оказания юридических услуг населению Жетысуского района Департамента юстиции г. Алматы.

В 2011-2013 гг. работала в структуре Министерства юстиции РК.

В 2013-2014 гг. — директор Департамента юридической и кадровой работы АО «КазМедТех».

В 2014-2018 гг. — эксперт Департамента координации экспертизы, управляющий директор-директор Департамента законодательства и развития саморегулирования Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

В 2018-2019 гг. занимала руководящие должности в структуре Министерства национальной экономики РК.

В 2019-2020 гг. — директор Департамента внутренней торговли, заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

В 2020-2021 гг. — заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С ноября 2021 года и по настоящее время работала заместителем заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.



Маргулан Аманбаев назначен на должность заместителя председателя Комитета противопожарной службы

До назначения на должность Маргулан Аманбаев возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.



Нурлана Жанабаев назначен начальником ДЧС Атырауской области.

Жанабаев Нурлан Максутович родился 11 декабря 1984 года в Махамбетском районе Гурьевской (ныне Атырауской) области.

В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт Министерства по ЧС Республики Казахстан по специальности «пожарная безопасность». Службу в органах гражданской защиты начинал в 2006 году с должности инженера.

Министр дал ряд поручений назначенному начальнику ДЧС, подчеркнув необходимость выполнения организационных и практических мер для повышения культуры безопасности и уровня доверия населения к спасательному ведомству.



Жандос Дуйсембиев возглавил Комитет госдоходов РК.

Жандос Дуйсембиев родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления и Университет «Алматы».

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности специалиста-налогового инспектора отдела взимания налогового комитета по Медеускому району налогового департамента по г.Алматы.

2006 - 2009 гг. — начальник отдела взимания налогового комитета по Медеускому району г.Алматы.

2009 - 2010 гг. — начальник управления принудительного взимания налогового департамента по г.Алматы.

2010 - 2012 гг. — занимал должность заместителя начальника налогового управления по Бостандыкскому району г.Алматы.

2012 - 2014 гг. — руководитель управления администрирования акцизов; руководитель отдела аудита юридических лиц; руководитель отдела аудита 5 налогового департамента по г.Алматы.

2014 - 2015 гг. — руководитель управления по работе с задолженностью департамента государственных доходов по г.Алматы.

2015 - 2016 гг. — руководитель управления государственных доходов по Наурызбайскому району г.Алматы.

2016 - 2017 гг. — заместитель руководителя управления государственных доходов по Медеускому району г.Алматы.

2017 - 2019 гг. — руководитель организационно-финансового управления департамента государственных доходов по г.Алматы.

2019 - 2022 гг. — директор департамента аудита Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

2022 - 2023 гг. занимал должность руководителя РГУ «Главное диспетчерское управление Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан».

21 сентября 2023 г. назначен председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.



Канат Адилбаев назначен акимом Аягозского района области Абай.

Канат Адилбаев родился 14 декабря 1972 года и является уроженцем города Аягоза. Имеет высшее образования по специальности «Инженер-экономист», а также ученую степень кандидата экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1996 году, работая специалистом первой категории в отделе налогообложения юридических лиц налоговой инспекции города Семипалатинска. Долгие годы был председателем Налогового комитета города Семея и работал в системе Министерства финансов.

Кроме того, с 2019 по 2021 годы занимал должность заместителя акима города Семея по вопросам формирования и исполнения бюджета, кредитной и таможенной политики, банковских учреждений, земельных отношений, сельского хозяйства, ветеринарии, промышленности, предпринимательства, связи, туризма и торговли, инспекции по труду и охране окружающей среды. Был директором ТОО «АКМ Стройсервис».

До своего текущего назначения Канат Адилбаев был председателем постоянной комиссии в сфере развития экономики и финансов, предпринимательской деятельности маслихата области Абай.



Данияр Жаналинов назначен заместителем акима Кызылординской области.

Жаналинов Данияр Еренгалиевич родился в 1975 году, в с.Карабулак, Ескельдинского района Алматинской области. Образование высшее. В 1998 году окончил Казахскую академию транспорта по специальности «инженер экономист».

Трудовую деятельность начал в 2000 году налоговым инспектором налогового аудита юридических лиц, отдел аудита Налогового комитета по Алматинской области, г.Талдыкорган. С июля 2002 года по июнь 2003 года – ведущим налоговым инспектором отдела организации аудита физических лиц Налогового комитета по Алматинской области, г.Талдыкорган. С июня 2003 года по январь 2008 года – главным налоговым инспектором отдела аудита физических лиц Налогового комитета по Алматинской области, г. Талдыкорган. С января 2008 года по июль 2008 года – начальником отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Алматинской области, г. Талдыкорган.

С июля 2008 года по май 2010 года занимал должность заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области, г. Талдыкорган.

С мая 2010 года по март 2012 года – начальником Управления налоговых услуг Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана. С марта 2012 года по октябрь 2014 года – руководителем Управления крупных налогоплательщиков Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана.

С октября 2014 года по ноябрь 2014 года – назначен руководителем Управления администрирования косвенных налогов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана. С ноября 2014 года по июль 2018 года – назначен руководителем Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С июля 2018 года по август 2021 года – руководителем Департамента государственных доходов по Мангистауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г. Актау.

С августа 2021 года по август 2022 года назначен вице-министром финансов Республики Казахстан, г. Нур-Султан.

С августа 2022 года по настоящее время занимает должность председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

В 2009 году награжден нагрудным знаком «Салық қызметінің үздігі», в 2012 году - юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», в 2016 году - награжден нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші», в 2018 году - медалью «Ерен еңбегі үшін», в 2019 году - нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі», в 2021 году – юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл».



Жандос Дуйсембиев назначен председателем Комитета госдоходов МФ РК.

Жандос Дуйсембиев родился в 1979 году в Алматинской области.

В 2000 году окончил Казахскую Государственную Академию Управления по специальности «финансы и кредит»;

В 2015 году окончил Университет "Алматы" по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности специалиста-налогового инспектора отдела взимания Налогового комитета по Медеускому району г.Алматы.

С декабря 2006 года по октябрь 2009 года - начальник отдела взимания Налогового комитета по Медеускому району г.Алматы.

С октября 2009 года по апрель 2010 года занимал должность начальника Управления принудительного взимания Налогового Департамента по г.Алматы.

С апреля 2010 года по декабрь 2012 года - заместитель начальника Налогового управления по Бостандыкскому району г.Алматы.

С декабря 2012 года по июль 2013 года года - руководитель Управления администрирования акцизов Налогового департамента по г.Алматы.

С июля 2013 года по август 2013 года - руководитель отдела аудита юридических лиц Управления налогового аудита Налогового департамента по г.Алматы.

С августа 2013 года по март 2014 года - руководитель отдела аудита 5 Управления налогового аудита Налогового департамента по городу Алматы.

С 2014 года по февраль 2015 года - руководитель Управления по работе с задолженностью ДГД по г.Алматы.

С февраля 2015 года по декабрь 2016 года - руководитель Управления государственных доходов по Наурызбайскому району г.Алматы.

С декабря 2016 года по май 2017 года назначен заместителем руководителя УГД по Медеускому району г.Алматы.

С мая 2017 года по апрель 2019 года - руководитель организационно-финансового управления Департамента государственных доходов по г.Алматы.

С апреля 2019 года по январь 2022 года - директор Департамента аудита Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г.Нур-Султан.

С января 2022 года по июнь 2022 года занимал должность директора Департамента электронного декларирования Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г.Нур-Султан.

С июня 2022 года занимал должность Руководителя РГУ «Главное диспетчерское управление Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан», г. Астана.



Рамиль Камалов назначен председателем Комитета противопожарной службы МЧС РК.

Рамиль Камалов родился в 1976 году в Тургайской области.

Окончил Павлодарский технический колледж МВД РК, Карагандинский государственный технический университет.

Трудовую деятельность начал инспектором государственного пожарного надзора самостоятельной военизированной пожарной части 84 Управления государственной противопожарной службы УВД Акмолинской области.

В 1998 году работал инспектором, старшим инженером государственного пожарного надзора пожарной части 19 государственной противопожарной службы Акмолинской области.

В 1998-1999 гг. — инспектор пожарной части 7 ГПС города Астаны.

В 1999-2005 гг. — старший инженер, заместитель начальника, начальник, главный специалист группы пожаротушения пожарной части 7 филиала РГП «Өрт сөндіруші» г. Астана.

В 2005-2006 гг. — главный специалист отдела службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций МЧС РК.

В 2006-2014 гг. — главный специалист, начальник управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета противопожарной службы МЧС РК.

В 2014-2016 гг. — начальник управления по организации деятельности службы пожаротушения КЧС МВД РК.

В 2016-2017 гг. — заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

С июня 2017 года и по настоящее время работал начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.



Экс-аким Павлодара Ержан Иманзаипов возглавил управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

У Ержана Иманзаипова два образования. В Павлодаре он получил диплом по специальности «Промышленная теплоэнергетика», затем отучился на финансиста в Алматы.



Улугбек Тналиев назначен акимом города Актау.

Улугбек Тналиев окончил бакалавриат Атырауского института нефти и газа по специальности «Технологические машины и оборудования», имеет академическую степень магистра «Технических наук», а также магистра «Экономики и бизнеса».

Трудовую деятельность начал в 2006 году сфере гражданского общества и молодежной политики.

Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау.

С 2020 по 2022 год занимал должности руководителя управления общественно-политической работы, директора департамента министерства информации и общественного развития.

С июня 2022 года по сегодняшний день - заместитель акима Мангистауской области.



Ерлан Сатыбалды назначен руководителем управления общественного развития Туркестанской области.

Кузембаев Ерлан Бакытжанович родился в 1984 году в городе Караганде. Образование высшее. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Таразский государственный университет им.М. Х. Дулати, Жамбылский гуманитарно-технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-геофизиком Южно-Казахстанского областного филиала АО «Казпромгеофизика».

С 2012 по 2015 годы работал заместителем директора по маркетингу ТОО «Реабилитационно-оздоровительный комплекс «Аксу-Жабагылы», генеральным менеджером представительства ТОО «Центр обслуживания предпринимательства» в Тюлькубасском районе, главным специалистом отдела предпринимательства акимата Тюлькубасского района.

В 2016-2018 годы работал заместителем акима Балыкского сельского округа Тюлькубасского района, акимом села Састобе Тюлькубасского района Тюлькубасского района.

С 2018 по 2022 годы работал заместителем акима Тюлькубасского района, руководителем аппарата акима города Туркестан.

С мая 2022 года занимал должность заместителя акима города Туркестана.



Еркин Баулыков назанчен акимом Сарани.

Еркин Баулыков с 2016 по 2019 год работал на разных должностях в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Трудился в столице в департаменте развития системы госуправления Министерства национальной экономики РК. Затем руководил отделом занятости и социальных программ города Сарани.

С декабря 2021 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима города Сарани.



Абылкаир Скаков стал исполняющим обязанности председателя правления ФСМС.

Абылкаир Бактыбаевич более 28 лет проработал на государственной службе, в том числе в качестве первого руководителя – 18 лет. Его трудовой стаж в системе Минфина составляет 19 лет, включая работу заместителем председателя Налогового комитета и председателем Комитета по финансовому мониторингу.

С 1995 по 2012 годы Абылкаир Скаков работал в налоговых органах Павлодарской и Костанайской областей, за исключением периода 2006–2008 гг., когда занимал должность заместителя директора по экономике Департамента здравоохранения Павлодарской области.

С 2012 по 2016 годы работал в системе Министерства финансов, в том числе руководил Департаментом государственных доходов Астаны.

С 2016 по 2019 годы Абылкаир Скаков курировал вопросы финансов и экономики в Минобороны в должности заместителя министра, после чего возглавил Комитет по финансовому мониторингу. В 2020–2022 гг. был акимом Павлодарской области.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и орденом «Құрмет».



Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области.

Гауез Торсанович родился 11 июля 1968 года в поселке Майский Карасуского района Кустанайской области. В 1992 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый агроном», в 2002 году – Челябинский государственный университет по специальности «юрист», в 2008 году – Костанайский инженерно-экономический университет по специальности «бакалавр экономики». Кандидат экономических наук.

Гауез Торсанович свою трудовую деятельность начал в 1985 механизатором бригады 1 совхоза «Магнайский» Комсомольского района Кустанайской области.

С 1992 по 1994 годы главный агрономом совхоза имени Вильямса Октябрьского района Тургайской области.

С 1994 по 1996 годы – главный агроном совхоза «Московский» Кустанайского района Кустанайской области.

С 1996 по 1997 годы – исполнительный директор КП «Боскольское» Комсомольского района Кустанайской области.

С 1997 по 2002 годы – аким Тарановского района Костанайской области.

С 2002 по 2008 годы – аким Карабалыкского района Костанайской области.

С 2008 по 2009 годы – аким города Костанай Костанайской области.

С 2009 по 2011 годы – заместитель директора ТОО «ПТК «Содружество».

С 2011 по 2012 годы – аким Аулиекольского района Костанайской области.

С 2012 по 2014 годы – аким города Костанай.

С 2014 по 2015 годы – Государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2015 по 2023 годы - Первый заместитель акима Костанайской области

С 25 января 2023 года депутат Сената Парламента Республики Казахстан. Член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Награжден государственными наградами: орден «Парасат» (2011) и юбилейными медалями «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Астана» (1999), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Тыңға 50 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), нагрудный знак «Құрметті құрылысшы» (2022).



Ерик Сарыбаев назначен ом ДЧС СКО.

Ерик Сарыбаев родился 28 мая 1976 года в селе Темирлан Ордабасинского сельского округа Туркестанской области. В 1998 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова. В 2013 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Управление воинскими частями и соединениями».

Начал трудовую деятельность в 1998 году с должности мастера строительства ТОО "Максат", г. Шымкент. Службу в Вооружённых силах Республики Казахстан начал в 2000 году, пройдя путь от начальника химической службы воинской части 25717 до заместителя командира батальона по воспитательной и психологической работе воинской части 21450.

В 2009 году назначен на должность старшего офицера отдела аварийно-спасательной службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области. Прошёл путь от начальника отдела до заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Имеет большой опыт работы в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и аварийно-спасательных работ.



Манарбек Бухарбаев назначен руководителем департамента казначейства по Мангистауской области.

М. Бухарбаев окончил Акмолинский финансово-экономический колледж в 1998 году и Алматинскую академию экономики и статистики в 2003 году.

Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом-ведущим казначеем в Актюбинском областном управлении казначейства КК МФ РК.

До назначения на должность руководителя департамента казначейства по Мангистауской области работал заместителем руководителя департамента казначейства по Актюбинской области.



Начальником ДЧС Актюбинской области назначен Нургали Жунусов.

Нургали Жунусов родился 23 февраля 1975 года в селе Каратобе Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РКА по специальности «Пожарная безопасность».

Трудовую деятельность начал инспектором военизированной пожарной части 16 отряда военизированной пожарной охраны Управления Государственной противопожарной службы при УВД Южно-Казахстанской области.

С 2018 года до настоящего времени занимал должность начальника ДЧС Туркестанской области.