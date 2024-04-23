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    14:17, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Новые исторические книги презентовали в Астане

    Новые исторические книги презентовали в Астане
    Фото: Сенат РК

    Презентация книг «Мұстафа», «Абыздар аманаты», «Тамыр», «Нүкте философиясы» и изданная на кыргызском языке «Ташқа жазылған тарых» писателя, ученого и профессора Дархана Кыдырали состоялась сегодня в Национальной академической библиотеке. Участие в церемонии приняли представители казахстанской творческой интеллигенции, депутаты Парламента и представители общественности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В своем выступлении спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что презентованные книги имеют историческое значение для сохранения национальной идентичности, а также раскрывают новые страницы в биографии ряда выдающихся личностей и событий. Благодаря уникальным историческим сведениям и архивным материалам книги знакомят читателей с малоизвестными фактами из жизни ряда политических деятелей прошлого.

    Спикер Сената также подчеркнул, что прошлое, настоящее и будущее нашей страны тесно переплетены с его историческим наследием и акцентировал внимание на важности объективного подхода в изучении истории. В этой связи, по поручению Президента страны, укреплению исторического самосознания нации и популяризации истории в работе Сената уделяется важное значение.

    Новые исторические книги презентовали в Астане
    Фото: Сенат РК

    - По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева в стране ведется целенаправленная работа по написанию новой академической истории Казахстана. Отечественные ученые и историки работают над семитомным трудом, охватывающим период с древнейших времен и до наших дней. Ключевые задачи многотомника – осмысление истории нашей Независимости и формирование объективного восприятия нашей истории. Все это тесно переплетается с идеями книг «Мұстафа», «Абыздар аманаты», «Тамыр», «Нүкте философиясы» и «Ташқа жазылған тарых», которые были сегодня представлены. Уверен, эти труды, глубоко изучающие национальную историю и жизнь выдающихся личностей, послужат укреплению нашей государственности и сохранению национального кода нашего народа, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Также на мероприятии выступили видные государственные и общественные деятели, представители творческой интеллигенции, ученые, писатели и журналисты.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Культура Маулен Ашимбаев Современная культура Литература История Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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