Новые госаудиторы прошли отбор в ВАП РК

За это время прошло три заседания Национальной комиссии по сертификации, в рамках которых оценивались знания, компетенции и профессиональные качества кандидатов на получение статуса госаудитора.

Сертификация проходит в два этапа:

Квалификационный экзамен, включающий тестовые задания и кейсы по таким направлениям, как бухгалтерский учет, подготовка отчетности для госсектора и квазигосударственных организаций, аудит соответствия и эффективности, а также основы профессиональной этики.

Собеседование в Национальной комиссии, на котором оцениваются не только профессиональные знания, но и личные качества, опыт и готовность неукоснительно соблюдать принципы этики.

По итогам:

1 кандидат получил квалификацию госаудитора высшей категории;

21 кандидат получили квалификацию государственного аудитора;

4 кандидатам отказано в присвоении квалификации госаудитора высшей категории;

27 кандидатам отказано в присвоении квалификации государственного аудитора;

1 сертификат государственного аудитора был отозван по решению комиссии.

Ранее в Казахстане завершился аудит эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики.