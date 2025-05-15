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    10:31, 15 Май 2025 | GMT +5

    Новые госаудиторы прошли отбор в ВАП РК

    В Высшей аудиторской палате подведены итоги сертификации государственных аудиторов за I квартал 2025 года, передает агентство Kazinform.

    Новые госаудиторы прошли отбор в ВАП РК
    Фото: ВАП РК

    За это время прошло три заседания Национальной комиссии по сертификации, в рамках которых оценивались знания, компетенции и профессиональные качества кандидатов на получение статуса госаудитора.

    Сертификация проходит в два этапа:

    Квалификационный экзамен, включающий тестовые задания и кейсы по таким направлениям, как бухгалтерский учет, подготовка отчетности для госсектора и квазигосударственных организаций, аудит соответствия и эффективности, а также основы профессиональной этики.

    Собеседование в Национальной комиссии, на котором оцениваются не только профессиональные знания, но и личные качества, опыт и готовность неукоснительно соблюдать принципы этики.

    По итогам:

    • 1 кандидат получил квалификацию госаудитора высшей категории;
    • 21 кандидат получили квалификацию государственного аудитора;
    • 4 кандидатам отказано в присвоении квалификации госаудитора высшей категории;
    • 27 кандидатам отказано в присвоении квалификации государственного аудитора;
    • 1 сертификат государственного аудитора был отозван по решению комиссии.

    Ранее в Казахстане завершился аудит эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики. 

    Теги:
    Высшая аудиторская палата РК Госаудит
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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