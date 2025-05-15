Новые госаудиторы прошли отбор в ВАП РК
За это время прошло три заседания Национальной комиссии по сертификации, в рамках которых оценивались знания, компетенции и профессиональные качества кандидатов на получение статуса госаудитора.
Сертификация проходит в два этапа:
Квалификационный экзамен, включающий тестовые задания и кейсы по таким направлениям, как бухгалтерский учет, подготовка отчетности для госсектора и квазигосударственных организаций, аудит соответствия и эффективности, а также основы профессиональной этики.
Собеседование в Национальной комиссии, на котором оцениваются не только профессиональные знания, но и личные качества, опыт и готовность неукоснительно соблюдать принципы этики.
По итогам:
- 1 кандидат получил квалификацию госаудитора высшей категории;
- 21 кандидат получили квалификацию государственного аудитора;
- 4 кандидатам отказано в присвоении квалификации госаудитора высшей категории;
- 27 кандидатам отказано в присвоении квалификации государственного аудитора;
- 1 сертификат государственного аудитора был отозван по решению комиссии.
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