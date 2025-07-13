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    09:21, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Новые автопарки и газозаправки планируют создать в Алматы

    В Алматы планируют предусмотреть территории под автопарки в западных и восточных полицентрах, а также привлечь инвесторов для модернизации АГНКС и строительства новых. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    автобус Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Из восьми газовых заправок, расположенных в городе, на сегодня часть нуждается в обновлении, сообщил в ходе рабочего объезда Дархан Сатыбалды. Аким Алматы осмотрел автобусные и троллейбусные парки мегаполиса для оценки их состояния.

    Парк №1 обслуживает 300 газовых автобусов. В следующем году запланировано строительство моечного комплекса, обновление систем и запуск газозаправочной станции.

    Парк №2 — 320 автобусов. В этом году запланирован ремонт газозаправочной станции и общежития для водителей.

    Троллейбусный парк в Алмалинском районе — 212 троллейбусов, обслуживающих около 130 тыс. пассажиров в день. Требуются капитальный ремонт зданий и оборудования.

    «Алматыэлектротранс» управляет 5 автобусными, 1 троллейбусным парком и парком школьных автобусов. В эксплуатации — почти 2,5 тыс. ед. транспорта.

    Теги:
    Регионы Транспорт Автобус Алматы
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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