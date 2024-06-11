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    22:45, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Новые автобусы доставили в Павлодар

    автобус
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Автобусы японской марки «Isuzu» перевозчик приобрел на замену устаревшим «Газелям». Они выйдут на самый протяженный городской маршрут - 15 километров от начальной точки до конечной, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На этот раз в город прибыли 12 новых автобусов. Они чуть меньше, чем на других маршрутах, зато могут развернуться на узких участках дорог. Вместимость – до 56 человек, посадочных мест – 25. В салоне установлены камеры и кондиционеры.

    Уже третий год в городе постепенно обновляют автопарк общественного транспорта. В этом году решили запустить автобусы вместо микроавтобусов по четырем проблемным маршрутам №115, 126, 003 и 3. В мае 30 автобусов уже вышли на маршруты №126 и №115, на которые постоянно жаловались жители. Теперь пришли еще 12, следующая партия автобусов «Isuzu» прибудет в город в октябре.

    При этом в июле 2023 года в Павлодар доставили 50 автобусов большого класса. Ярко-оранжевых, низкопольных, с кондиционерами, камерами видеонаблюдения и оснащенных системой GPS-Глонасс. Их приобретали на замену 30-летним Volvo и МАЗам.

    Новые автобусы павлодарские перевозчики покупают, благодаря субсидированию. Это одно из обязательных условий: хотите субсидии, обновляйте автопарк.

    Напомним, с 2024 года проезд в общественном транспорте в Павлодаре подорожал.

    Теги:
    Инфраструктурные проекты. Дороги. Павлодар Транспорт Автобус Благоустройство
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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