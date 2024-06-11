Новые автобусы доставили в Павлодар

Автобусы японской марки «Isuzu» перевозчик приобрел на замену устаревшим «Газелям». Они выйдут на самый протяженный городской маршрут - 15 километров от начальной точки до конечной, передает корреспондент агентства Kazinform.

На этот раз в город прибыли 12 новых автобусов. Они чуть меньше, чем на других маршрутах, зато могут развернуться на узких участках дорог. Вместимость – до 56 человек, посадочных мест – 25. В салоне установлены камеры и кондиционеры.

Уже третий год в городе постепенно обновляют автопарк общественного транспорта. В этом году решили запустить автобусы вместо микроавтобусов по четырем проблемным маршрутам №115, 126, 003 и 3. В мае 30 автобусов уже вышли на маршруты №126 и №115, на которые постоянно жаловались жители. Теперь пришли еще 12, следующая партия автобусов «Isuzu» прибудет в город в октябре.

При этом в июле 2023 года в Павлодар доставили 50 автобусов большого класса. Ярко-оранжевых, низкопольных, с кондиционерами, камерами видеонаблюдения и оснащенных системой GPS-Глонасс. Их приобретали на замену 30-летним Volvo и МАЗам.

Новые автобусы павлодарские перевозчики покупают, благодаря субсидированию. Это одно из обязательных условий: хотите субсидии, обновляйте автопарк.

Напомним, с 2024 года проезд в общественном транспорте в Павлодаре подорожал.