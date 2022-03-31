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    11:01, 31 Март 2022 | GMT +6

    Новичок вошел в тройку лучших боксеров Казахстана в мировом рейтинге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com внес изменения в рейтинг лучших казахстанских боксеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В ТОП-10 боксеров из Казахстана появилось новое лицо — Сергей Липинец. Он является уроженцем Казахстана, однако ранее на BoxRec у него было указано российское гражданство. Тем не менее теперь в графе «национальность» у него значится Казахстан. Причем в рейтинге BoxRec он сразу занял второе место и уступает только Жанибеку Алимханулы. Впрочем, уже через неделю на первое место в рейтинге вернется Геннадий Головкин, у которого был статус «неактивен» из-за длительного простоя.

    Топ-10 казахстанских боксеров по итогам марта:
    1. Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) — 31.05
    2. Сергей Липинец (16-2-1, 12 КО) — 27.88
    3. Мейирим Нурсултанов (16-0, 9 КО) — 17.74
    4. Руслан Мадиев (14-2, 5 КО) — 14.03
    5. Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО) — 13.91
    6. Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) — 13.32
    7. Канат Ислам (28-1, 22 КО) — 12.50
    8. Али Ахмедов (18-1, 14 КО) — 10.78
    9. Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) — 9.698
    10. Бекман Сойлыбаев (13-1, 5 КО) — 8.339.

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