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Новичок «Тобола» вошел в ТОП-3 самых дорогих футболистов КПЛ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Белорусский футболист казахстанского происхождения Михаил Гордейчук стал игроком «Тобола», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В списке самых дорогих футболистов Казахстанской Премьер-Лиги Гордейчук сразу расположился на третьем месте: его рыночный ценник, по данным сайта Transfermarkt.de, - 2 миллиона евро.
Столько же стоит хавбек «Астаны» Марин Томасов. Выше расположился защитник «Астаны» Дмитрий Шомко (2,5 миллиона евро).
А лидирует еще один игрок столичной команды - полузащитник Педро Энрике - 3 миллиона евро.
ТОП-10 самых дорогих футболистов КПЛ на данный момент выглядит так:
1. Педро Энрике («Астана») - 3 миллиона евро
2. Дмитрий Шомко («Астана») - 2,5 миллиона евро
3. Михаил Гордейчук («Тобол») - 2 миллиона евро
4. Марин Томасов («Астана») - 2 миллиона евро
5. Бауыржан Исламхан («Кайрат») - 1,8 миллиона евро
6. Исламбек Куат («Кайрат») - 1,5 миллиона евро
7. Жуниор Кабананга («Астана») - 1,5 миллиона евро
8. Ричард Алмейда («Астана») - 1,5 миллиона евро
9. Роман Муртазаев («Астана») - 1,2 миллиона евро
10. Пабло Фонтанельо («Ордабасы») - 1,2 миллиона евро.
Фото: fcbate.by
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