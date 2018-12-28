Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -20 °С
Алматы: -5 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новичок «Тобола» вошел в ТОП-3 самых дорогих футболистов КПЛ

28 Декабря 2018 07:55 89
Поделиться:
Новичок «Тобола» вошел в ТОП-3 самых дорогих футболистов КПЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Белорусский футболист казахстанского происхождения Михаил Гордейчук стал игроком «Тобола», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz

Новости по теме

Легендарный футболист стал спортивным директором «Тобола»
Для ФК «Иртыш» выбирают футболистов на 2019 год «Астана» назвала лучших игроков команды в еврокубках

В списке самых дорогих футболистов Казахстанской Премьер-Лиги Гордейчук сразу расположился на третьем месте: его рыночный ценник, по данным сайта Transfermarkt.de, - 2 миллиона евро.

Столько же стоит хавбек «Астаны» Марин Томасов. Выше расположился защитник «Астаны» Дмитрий Шомко (2,5 миллиона евро).

А лидирует еще один игрок столичной команды - полузащитник Педро Энрике - 3 миллиона евро.

 

ТОП-10 самых дорогих футболистов КПЛ на данный момент выглядит так:

1. Педро Энрике («Астана») - 3 миллиона евро

2. Дмитрий Шомко («Астана») - 2,5 миллиона евро

3. Михаил Гордейчук («Тобол») - 2 миллиона евро

4. Марин Томасов («Астана») - 2 миллиона евро

5. Бауыржан Исламхан («Кайрат») - 1,8 миллиона евро

6. Исламбек Куат («Кайрат») - 1,5 миллиона евро

7. Жуниор Кабананга («Астана») - 1,5 миллиона евро

8. Ричард Алмейда («Астана») - 1,5 миллиона евро

9. Роман Муртазаев («Астана») - 1,2 миллиона евро

10. Пабло Фонтанельо («Ордабасы») - 1,2 миллиона евро. 

 

Фото: fcbate.by

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Костанайская область, Спорт, Беларусь,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Архив