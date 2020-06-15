Новейший аппарат МРТ установили в ЗКО

Уральск. Казинформ. – В медицинском центре АО «Талап» приобрели новый аппарат МРТ в рамках программы «Экономика простых вещей», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По государственной программе «Экономика простых вещей», воспользовавшись льготным кредитованием, АО «Талап» закупило новейший магнитно-резонансный томограф «Siemens Magneton». Модернизируя свои технические и человеческие ресурсы, АО «Талап» дает возможность своим пациентам пройти весь комплекс медицинского обследования.

«Такой аппарат для магнитно-резонансной томографии на данный момент единственный в Казахстане. Расширены возможности диагностики, так как проводятся исследования различных органов, начиная от головного мозга до суставов, позвоночника, брюшной полости и малого таза. Кабинет МРТ работает полный рабочий день. Технические возможности аппарата показывают качественный снимок того или иного органа, что позволяет специалисту более точно ставить диагноз», – говорит врач-рентгенолог медицинского центра АО «Талап» Эльнара Сабанова.

«Программа «Экономика простых вещей» работает с 2018 года. Наибольший удельный вес принадлежит отрасли АПК. В зависимости от обстоятельств и потребностей населения и предприятий, критерии программы подстраиваются под каждый индивидуальный случай. В рамках программы поддержку получают предприятия, которые оказывают услуги населению, в том числе медицинские и образовательные услуги, пользующиеся большим спросом в нашем регионе», – отметила эксперт отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей ЗКО Наталья Недовизий.

Проектный офис Палаты предпринимателей ЗКО в настоящее время сопровождает 189 проектов на общую сумму 25,2 млрд тенге. С 2019 года одобрено 164 проекта на 9,9 млрд тенге. На рассмотрении находятся еще 13 проектов на сумму 2,8 млрд тенге.

«Основными участниками данной программы являются субъекты крупного и среднего бизнеса. Кредит на инвестиционные цели выдается под 6% годовых, – отметила Наталья Недовизий. – На районы области приходится 144 проекта на сумму 4,9 млрд тенге, на Уральск – 20 проектов на сумму 5 млрд тенге. Из районов лидирует Казталовский, где реализуются 18 проектов на сумму 1,6 млрд тенге. Вторую позицию занимает Акжаикский район с 19 проектами на 745 млн тенге».