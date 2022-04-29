Новейший аппарат для обнаружения синтетических наркотиков появился в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новейший аппарат для обнаружения современных синтетических наркотиков и алкоголя в организме человека начали использовать в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Областной центр психического здоровья, при поддержке местных исполнительных органов и областного управления здравоохранения, первым в Казахстане может определять наркотики и алкоголь в биологических средах человека на высокоточном оборудовании. Высокоточный прибор Жамбылская область получила первой среди медицинских организаций Казахстана», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

По словам руководителя пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсары Мухтаркуловой, в регионе более семи тысяч человек употребляют наркотики.

«Проблема зависимости от психоактивных веществ актуальна среди молодежи. Стремительно растет популярность синтетических наркотиков, так называемых «дизайнерских», известных под названиями «спайс» или «соль». Внедрение современных методик обнаружения таких наркотиков на высокоточном оборудовании приобретает особую важность», - сказала она.

Как пояснили в областном управлении здравоохранения, огромное количество синтетических наркотиков, из-за того, что формулы постоянно меняются, до 1 января 2019 года не попадало под запрет. И получалось, что отечественное законотворчество не успевало за «изобретателями» новых синтетических наркотиков. К моменту выхода нового закона с обновленной таблицей, примерно за год, уже появлялись сотни других формул.

Центр психического здоровья использует газовую хроматографию, обладающую высокой чувствительностью и селективностью к веществам. Два хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» доставлены в токсико-химическую лабораторию центра из России. Эти аппараты открывают новый этап в развитии поиска наркотических веществ в организме человека. Возможности газохроматографа практически безграничны - аппарат расщепляет любой наркотик на ионы с процентным определением действующего вещества.

«Теперь работа полиции станет проще - лабораторные анализы покажут любые синтетические наркотики: соли, спайсы, амфетамины, которые до этого не могли быть определены, из-за того, что производители постоянно меняли их химические формулы», - пояснила Гульсара Мухтаркулова.

Другой новый хроматограф - по определению остаточного количества алкоголя в крови - также эффективен в работе. Спектр определяемых спиртов возрос в 4 раза, теперь определяются спирты любого происхождения, вплоть до спиртосодержащих жидкостей с точностью 0,01 мг/л.

Эти гибкие и надежные приборы с практически безграничными возможностями будут решать аналитические задачи любой сложности. Аппараты сочетают в себе лучшие разработки прежних моделей и совершенно новые инженерно-технические решения.

Лаборатории центра готовятся показать свои возможности на международном уровне Национального центра аккредитации. Спектр лабораторных и инструментальных исследований будет увеличиваться, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи населению, отметили в областном управлении здравоохранения Жамбылской области.