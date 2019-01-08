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Новейшим оборудованием оснастили роддом Алтая
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самым современным оборудованием оснастили родильный дом города Алтая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт района Алтай Восточно-Казахстанской области. Теперь рожениц из города не будут направлять в областной центр.
Поступление новой техники стало возможным благодаря тому, что роддом переведен на третий уровень обслуживания. Третий уровень - это перинатальный центр, где есть возможность оказания самой современной высокотехнологической помощи, имеется отделение выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении.
Заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова посетила роддом, встретилась с коллективом, осмотрела новое оборудование.
«Родильные дома неповторимы тем, что в их стенах человек находится в самый беззащитный период жизни. Здесь проходит первый, важнейший этап адаптации к воздуху, кормлению, звукам, свету. От того, какие условия будут созданы для малышей, во многом зависит весь дальнейший путь, уровень физического и интеллектуального здоровья, развитие и реализация в жизни, - отметила Жанна Аскарова. - Создание в родильном доме благоприятного пространства для появления малышей на свет невозможно без специального оборудования, которое мы сегодня видим. Оно расширит диапазон возможностей медперсонала нашего роддома при проведении профилактических и диагностических мероприятий, реанимационной поддержки и аппаратной терапии».
Заместитель акима также подчеркнула, что развитие сферы здравоохранения является важным фактором экономического и социального развития в районе. Благодаря поддержке акима области и государственно-частному партнерству в районе продолжается работа по укреплению материальной базы медицинских учреждений.
Закупленное более чем на 350 млн тенге оборудование позволит медикам оказывать помощь женщинам в самых тяжелых случаях. Врачи акушер-гинеколог, неонатолог, реаниматолог и средний медперсонал недавно вернулись из Англии, где прошли обучение.
В ближайшее время планируется начать капитальный ремонт здания роддома, на который выделено 393 млн тенге.
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