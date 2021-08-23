Новейшие фотоловушки установили в национальном парке «Алтын-Эмель»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В национальном парке «Алтын-Эмель», расположенном в долине реки Или на территории Алматинской области, установили новейшие фотоловушки. Об этом передает МИА «Казинформ».
«Недавно в национальном парке «Алтын-Эмель» состоялась экспедиция, участие в которой принял исполнительный директор фонда Snow Leopard Foundation Арман Кашкинбеков. Во время похода были установлены новейшие фотоловушки. Поэтому надеемся получить эксклюзивный материал, которым мы обязательно поделимся с нашими подписчиками в скором времени», - сообщила пресс-служба фонда в Facebook .
Напомним, в июле на территории парка была зафиксирована семья из самки и двух ее детенышей.
Ранее в объектив фотоловушки, установленной в национальном парке «Көлсай көлдері», попался один взрослый самец барса. Редкие кадры удалось получить ученым-зоологам Института зоологии и специалистам отдела науки национального парка.
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