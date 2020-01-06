Новеллы Закона «О статусе педагога» разъяснили депутаты Парламента в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О нюансах Закона РК «О статусе педагога» рассказали депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауском государственном университете имени Х. Досмухамедова депутат Сената РК Гумар Дюсембаев, депутаты Мажилиса Бактыкожа Измухамбетов, Бейбит Мамраев, директор департамента послевузовского образования Министерства образования и науки РК Адилет Тойбаев ознакомили руководителей учебных заведений области с Законом «О статусе педагога». Во встрече участие также приняли студенты высших и средних специальных учебных заведений, учителя школ, представители СМИ.

«Закон направлен на снижение нагрузки на учителей, предоставление им возможностей для саморазвития и творчества путем освобождения от несвойственных функций. Согласно новому закону, с этого года на 25% увеличится размер зарплаты педагогов. Также в 2 раза увеличится доплата за классное руководство и проверку тетрадей. Помимо этого, будет выплачиваться надбавка за педагогическое мастерство. Согласно закону, детям учителей в первоочередном порядке будут предоставляться места в детских садах. Для педагогов предусмотрены звание «Заслуженный педагог Казахстана» и денежная премия», – рассказал депутат Мажилиса Бейбит Мамраев.

Депутаты сообщили, что для повышения статуса педагога будут усилены требования к его деятельности. Поэтому согласно закону лица, впервые приступающие к профессиональной деятельности в качестве педагога, с 1 января 2022 года должны подтверждать соответствие педагогической квалификации.

Напомним, закон, состоящий из 19 статей, охватывает 4 направления. В документе предусмотрены расширение прав педагогов и освобождение от несвойственных функций, снижение нагрузки; усиление требований к деятельности педагога; механизмы нематериального стимулирования; вопросы материального стимулирования.

Напомним, 30 декабря 2019 года Глава государства подписал Закон «О статусе педагога».