25 Июля 2022 14:31

Новая Зеландия сообщила о 6,9 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом

ВЕЛЛИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Новой Зеландии сообщило в понедельник о регистрации 6 910 новых случаев заболевания коронавирусом и смерти 16 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

В настоящее время в больницах проходят лечение 836 пациентов с COVID-19, в том числе 27 человек в отделениях интенсивной терапии.

Власти Новой Зеландии сообщили о 1 559 072 подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в стране в 2020 году. При этом общее число зарегистрированных смертей от заболевания достигло 2 006 человек.

В настоящее время в Новой Зеландии оранжевый режим системы защиты от коронавируса, в котором не предусмотрены ограничительные меры для населения в целях снижения распространения вируса.