Новая вспышка коронавируса произошла на юго-востоке Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на жесткие карантинные меры, в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая произошла вспышка коронавирусной инфекции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в провинции Фуцзянь выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Подавляющее большинство инфицированных приходится на приморский город Путянь с населением более трех миллионов человек.

С 11 сентября из-за рисков распространения COVID-19 в Путяне (провинция Фуцзянь) временно приостановлена работа междугородних и межрегиональных маршрутных такси, а также приостановлено пассажирское автобусное сообщение с другими регионами.

Временно закрыты спортивные, досуговые, зрелищные и другие развлекательные заведения в населенном пункте. Для выезда из города необходим тест на коронавирус.

В минувшую субботу Госкомитет по делам здравоохранения КНР направил рабочую группу в провинцию Фуцзянь для руководства работой по профилактике и борьбе с коронавирусом.

Согласно официальной информации, в материковом Китае вылечились 94,35% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 95,1 тысяч человек.

По состоянию на минувшую пятницу в материковом Китае было введено почти 2,13 млрд доз вакцин от КВИ. Также сообщалось о том, что более 60 миллионов доз вакцин против COVID-19 введено молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет в Китае.