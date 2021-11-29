Новая врачебная амбулатория открылась в жилом массиве Кирпичный

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После капитального ремонта в районе Байконыр открылась врачебная амбулатория. Медицинское учреждение является филиалом Центра первичной медико-санитарной помощи «Достык» и расположено в жилом массиве Кирпичный, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В обновленной амбулатории будут оказываться такие медицинские услуги, как первичная медико-санитарная помощь взрослому и детскому населению, УЗИ-диагностика, консультации узких специалистов, дневной стационар, фильтр-кабинет, процедурный кабинет и кабинет вакцинации.

В амбулатории медицинские услуги будут получать свыше четырех тысяч жителей жилого массива Кирпичный. Прием будут осуществлять педиатр, фельдшер общей практики и пять медсестер. Приемы узких специалистов будут проводиться один-два раза в неделю.

Врачебная амбулатория находится по адресу ул. Чехоева 14А.