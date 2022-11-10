ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новая волна СOVID-19 затронула три крупнейших мегаполиса Китая – Гуанчжоу, Чунцин и Пекин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения и гигиены КНР, за прошедшие сутки в материковом Китае выявлено свыше 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, из них в Гуанчжоу - свыше 2,5 тысяч случаев, Чунцине – более 750, Пекине – число достигло почти 100.

По данным ведомства, среди более чем 9 тысяч инфицированных 85% - бессимптомники.

В последние дни рост заражения коронавирусом наблюдается в Пекине. В китайской столице насчитывается почти 200 жилых зон с повышенным (высоким или средним) риском заражения.

За последнюю неделю ускорение и увеличение масштабов распространения коронавируса фиксируется практически во всех регионах Китая. Начиная с августа текущего года сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. В Синьцзяне за минувшие сутки выявлено почти 700 локальных случаев заражения COVID-19, подавляющее большинство случаев приходится на город Урумчи.

Фото: netpress.com.mk