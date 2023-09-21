Новая волна ковида. ВОЗ призывает все страны привиться заранее

Хотя официально об окончании пандемии ковида было заявлено еще в начале мая, с начала сентября число зараженных коронавирусом в США продолжает стремительно расти и уже почти достигло показателей первой волны, прокатившейся по стране весной 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Но за почти три года пандемии, помимо массового тестирования на наличие вируса, у научного сообщества появились и другие способы, позволяющие более точно оценить реальное число зараженных (многие из которых могут быть ещё не диагностированы).

Например, довольно точный текущий прогноз можно получить, измерив концентрацию вируса в городской канализации (и сравнив его с загруженностью больничных парковок).

И по этому показателю новая волна эпидемии первую уже обошла.

Расчёты одного из ведущих экспертов по моделированию ковида, Джея Вейланда, указывают, что уже к 8 сентября реальное число коронавирусных больных в США ежедневно прирастало примерно на 720 тысяч.

А значит, сейчас в Штатах одновременно инфицированы почти 2% населения.

И возможно, это только начало. Если верить прогнозу Вейланда, в течение следующих полутора месяцев число зараженных вырастет по меньшей мере в 4,5 раза — и это ещё самая скромная оценка.

Впрочем, тут нужно отметить, что оба вышеупомянутых показателя — и концентрация вируса в сточных водах, и математически смоделированные расчёты — позволяют предположить, что пик новой волны уже пройден. Количество новых зараженных, кажется, начинает медленно снижаться.

Однако простудный сезон ещё впереди, а он вполне может внести в наметившийся тренд существенные коррективы. Тогда цифры могут снова поползти вверх.

Прививка — все еще лучшая защита

Тревожные отчеты о растущем числе заболевших и участившихся тяжелых случаях поступают не только из Штатов, сообщила на прошлой неделе журналистам отвечающая в ВОЗ за борьбу с пандемией Мария Ван Керхове.

А значит, считает она, примерно к такому развитию событий нужно готовиться и остальным странам.

ВОЗ неустанно повторяет, что ничто не защитит от попадания в реанимацию (и тяжелого протекания болезни в целом) лучше, чем повторная прививка.

Особенно настоятельно ревакцинацию рекомендуют тем, кто по той или иной причине находится в группе риска.

Причем, как подчеркивают эксперты, совершенно необязательно дожидаться новой, адаптированной вакцины. Необходимую защиту обеспечит любой из одобренных ВОЗ препаратов.

Обновить прививку рекомендуется не только взрослым, но и детям, в том числе дошкольного возраста. Как показывают результаты последних исследований, заболевшим детям до 5 лет, получившим две или три дозы коронавирусной вакцины, почти в три раза реже приходилось вызывать врача и в три с лишним раза реже требовалась неотложная медицинская помощь.