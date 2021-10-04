Новая волна холода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 5-7 октября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В течение периода большая часть территории Казахстана будет находится под влиянием Северо-западного антициклона, который принесет прекрашение осадков и дальнейшее понижение температуры воздуха. А погоду северных, восточных и юго-восточных регионов страны обусловит уходяший циклон – пройдут осадки в виде дождя и снега, 6 октября в горных районах сильные осадки», - сообщают синоптики.

С осадками ожидаются туман, гололед, низовая метель.

Ночью на западе республики температура воздуха понизится до 0-5 мороза, на северо-западе, севере и в центре до 5-10 мороза, на востоке до 3-11 мороза.

На юге же в ночные часы, на большей части территории, ожидаются заморозки 1-6 градусов.