«Новая волна 2021»: по итогам 1-го тура конкурсанты из Казахстана вошли в тройку лидеров

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги первого конкурсного дня Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2021». Конкурсанты из Армении, Казахстана и Болгарии вошли в тройку лидеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

New Wave Hall в Олимпийском парке блистал огнями, привлекал внимание знаменитыми гостями вечера и, конечно, радовал зрителей и участников мероприятия великолепной музыкой.

В финал конкурса вышли 11 участников из 9 стран мира: три музыкальные группы из России, Беларуси и Казахстана и восемь соло-исполнителей из России, Испании, Грузии, Австралии, Болгарии, Италии и Армении.

Состав жюри конкурса, включающий популярных музыкантов из нескольких стран, также отражает международный характер фестиваля. Напомним, что оценивать выступления конкурсантов приглашены Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Artik & Asti, Леонид Агутин, Дима Билан и Димаш Кудайберген.

В интервью на красной дорожке на вопросы ведущего, волнуется ли Димаш, впервые садясь в кресло жюри, и по каким критериям он будет оценивать конкурсантов, певец ответил:

«Я впервые сажусь в кресло жюри именно в России, а в других странах уже работал. В приоритете сегодня будут вокальное и актерское мастерство. А также исполнители должны покорить сердца».

Помимо этого, Димаш отметил, что правильно подобранный материал – это почти половина успеха:

«Когда я участвовал в конкурсах, никогда за советом не обращался, я сам подбирал себе репертуар, и на проекте «I am a Singer», и на других больших международных конкурсах. Кому-то необходимо обращаться за помощью, потому что певец необязательно должен быть еще и музыкальным продюсером. Но, конечно, хотелось бы, чтобы певцы становились еще и достойными музыкантами».

Конкурсная программа участников включала известные мировые произведения. Выступления проходили без дополнительных постановок, только вокал и сценическое мастерство царили под сводами New Wave Hall.

Конкурсанты из Казахстана группа «Mezzo» в первом туре конкурса представили популярную во всем мире композицию «Without you». Стильный квартет покорил своим слаженным звучанием не только профессиональное жюри, но и публику фестиваля.

По итогам первого конкурсного дня в тройку лучших вошли Деница Караславова из Болгарии (85 баллов), Группа «Mezzo» из Казахстана (86 баллов) и исполнитель Saro из Армении, который стал триумфатором вечера, набрав максимальное количество баллов – 90.

Во второй конкурсный день Группа «Mezzo» исполнила шлягер Батырхана Шукенова «Дождь».







