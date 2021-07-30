+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 18 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новая водно-спасательная станция открыта в Мангыстауской области

30 Июля 2021 19:36
Поделиться:
Новая водно-спасательная станция открыта в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 30 июля состоялась торжественная церемония открытия новой водно-спасательной станции в микрорайоне «Приморский-1» в городе Актау с участием акима Мангыстауской области Трумова Серикбая и первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Кульшимбаева Ибрагима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Новости по теме
В Казахстане увеличилось количество утонувших людей – МЧС
Пять пожаров за сутки ликвидировали спасатели в ВКО Вместе в беде: карагандинцы отправили 6 000 тюков сена в Мангистаускую область В Мангыстауской области усложняется эпидситуация по КВИ

Водно-спасательная станция расположена на берегу Каспийского моря. Здание начали возводить в прошлом году. Cтанция построена в рамках программы социально-экономического развития моногородов в республике.

С учетом протяженности Каспийского моря возникла необходимость строительства водно-спасательной станции для обеспечения постоянной готовности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. На берегу моря расположено большое количество зон и баз отдыха.

Оперативно-спасательный отряд оснащен спасательными катерами, образцами водолазного и водно-спасательного оборудования и снаряжения.

Гостям представили выставку спасательной техники и аварийно-спасательного оборудования, среди экспонатов которой были спасательные круги, жилеты, гидрокостюмы. Спасатели продемонстрировали современные средства аварийно-спасательного и водолазного оборудования.




Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Мангистауская область  
Поделиться:
Новости по теме
В Казахстане увеличилось количество утонувших людей – МЧС
Пять пожаров за сутки ликвидировали спасатели в ВКО
Вместе в беде: карагандинцы отправили 6 000 тюков сена в Мангистаускую область
В Мангыстауской области усложняется эпидситуация по КВИ
Популярное
1 В Нур-Султане наказаны заведения, работавшие за закрытыми дверями
2 В столице встретили боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова
3 Новые общественные пространства и дворы обустраивают в Нур-Султане
4 Коронавирус: 16 регионов Казахстана в «красной» зоне
5 Свыше 650 нарушений карантина выявили в Актюбинской области
Читайте также
Коноплю на трех гектарах сожгли в одном из районов ВКО
В Семее из заточения спасены ребенок и животное
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив