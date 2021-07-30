Новая водно-спасательная станция открыта в Мангыстауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 30 июля состоялась торжественная церемония открытия новой водно-спасательной станции в микрорайоне «Приморский-1» в городе Актау с участием акима Мангыстауской области Трумова Серикбая и первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Кульшимбаева Ибрагима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Водно-спасательная станция расположена на берегу Каспийского моря. Здание начали возводить в прошлом году. Cтанция построена в рамках программы социально-экономического развития моногородов в республике.
С учетом протяженности Каспийского моря возникла необходимость строительства водно-спасательной станции для обеспечения постоянной готовности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. На берегу моря расположено большое количество зон и баз отдыха.
Оперативно-спасательный отряд оснащен спасательными катерами, образцами водолазного и водно-спасательного оборудования и снаряжения.
Гостям представили выставку спасательной техники и аварийно-спасательного оборудования, среди экспонатов которой были спасательные круги, жилеты, гидрокостюмы. Спасатели продемонстрировали современные средства аварийно-спасательного и водолазного оборудования.
- В Актобе родители в пьяном угаре забыли про своего двухмесячного ребенка
- Вооруженные ножом грабители напали на лотерейный клуб в Актау
- Наводнения на Иссык-Куле: глава МЧС взял под контроль ситуацию
- В шести провинциях Турции продолжается тушение лесных пожаров
- Коноплю на трех гектарах сожгли в одном из районов ВКО
- В Семее из заточения спасены ребенок и животное
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана