Новая водно-спасательная станция открыта в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 30 июля состоялась торжественная церемония открытия новой водно-спасательной станции в микрорайоне «Приморский-1» в городе Актау с участием акима Мангыстауской области Трумова Серикбая и первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Кульшимбаева Ибрагима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Водно-спасательная станция расположена на берегу Каспийского моря. Здание начали возводить в прошлом году. Cтанция построена в рамках программы социально-экономического развития моногородов в республике.

С учетом протяженности Каспийского моря возникла необходимость строительства водно-спасательной станции для обеспечения постоянной готовности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. На берегу моря расположено большое количество зон и баз отдыха.

Оперативно-спасательный отряд оснащен спасательными катерами, образцами водолазного и водно-спасательного оборудования и снаряжения.

Гостям представили выставку спасательной техники и аварийно-спасательного оборудования, среди экспонатов которой были спасательные круги, жилеты, гидрокостюмы. Спасатели продемонстрировали современные средства аварийно-спасательного и водолазного оборудования.



