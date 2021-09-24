Новая вакцина против бруцеллеза КРС внедрена в производство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новая вакцина против бруцеллеза КРС Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности внедрена в производство, передает МИА «Казинформ».

Учеными Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в рамках поручения Главы Государства по усилению биологической безопасности активно проводятся работы по разработке профилактических препаратов против опасных, особо опасных и зооантропозных инфекций.

Одним из таких препаратов является разработанная в НИИПББ уникальная векторная вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота на основе гриппозного вирусного вектора, имеющая в своем составе иммунодоминантные бруцеллезные белки. Ученые НИИПББ совместно с представителями регуляторного органа успешно провели комиссионные апробационные испытания в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.

НИИПББ получил регистрационное удостоверение № РК-ВП-1-3775-19 и патент «Способ получения противобруцеллезной вакцины для сельскохозяйственных животных на основе гриппозных вирусных векторов».

Научными сотрудниками НИППББ в 2020-2021 годах проведены пострегистрационные испытания безвредности и иммуногенности новой векторной вакцины против бруцеллеза крупного рогатого скота в к/х «Бай-Нур» Кордайского района Жамбылской области. У наблюдавшихся 100 голов вакцинированного молодняка КРС в крестьянском хозяйстве «Бай-Нур» после трех месяцев бустерной вакцинации не выявлены позитивные на бруцеллез животные в РБП.

Дополнительные исследования, под руководством заведующей лабораторией профилактики инфекционных болезней НИИПББ Нурики Асанжановой, проведенные параллельно в условиях института с контрольным заражением КРС показал, что вакцина была протективна у 80% КРС вакцинированных двукратно с интервалом в 21 сутки с последующим отбором органов через 60 суток, с индексом инфицированности 1,2% против 25,8% и – у контрольных животных.

В данное время вакцина внедрена в производство, в 2021 году приготовлены производственные серии вакцины для их широкомасштабного применения.

Таким образом, векторная вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота показала высокую эффективность и возможность дифференцировки инфицированных животных от вакцинированных, перекрестной защиты от B. melitensis инфекции, продолжительности иммунитета, что в конечном итоге содействует усилению биологической безопасности страны, как в плане защиты животных, так и в дальнейшем защиты людей от бруцеллеза.