Новая услуга появилась в мобильном приложении «ЦОН»

Теперь казахстанцы, впервые получающие водительские права, могут подать заявку на сдачу экзамена в специализированном центре обслуживания населения и забронировать очередь через приложение «ЦОН». Новшество позволит сэкономить время и значительно снизит поток посетителей в спецЦОНе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Правительство для граждан».

Для того, чтобы подать заявление пользователю необходимо в мобильном приложении «ЦОН» выбрать «Услуга по видео». Сервис свяжет услугополучателя с оператором спецЦОНа для предоставления первичной консультации. Затем будет предложено оплатить государственную пошлину за получение водительских прав либо предоставить ранее оплаченный чек. После оплаты необходимо предоставить сканированную версию медицинской справки формы № 073/у, свидетельство об окончании автошколы, соответствующие требованиям фото услугополучателя и его подпись. К слову, прикрепить запрашиваемые документы можно в диалоговом окне при общении с видеоконсультантом. Отметим, что после успешной подачи заявления гражданину будет предложено забронировать очередь в спецЦОН, выбрав день и время сдачи экзамена.

- Ранее кандидаты в водители должны были лично обращаться в спецЦОН для оформления заявки и оплаты госпошлины перед сдачей экзамена. Теперь граждане могут пройти этот шаг онлайн, не выходя из дома. Так, оформив заявление посредством видеозвонка и забронировав очередь, клиент может приехать в спецЦОН к назначенному времени для сдачи экзамена. В будущем запланирован запуск функции подачи заявок через портал электронного правительства и информационные системы банков второго уровня, - отметил председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

К слову, воспользоваться сервисом можно также через приложение eGov mobile, выбрав на главной странице «ВидеоЦОН».