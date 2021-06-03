Новая умная система усилила контроль на ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С помощью внедрения умной системы усилен контроль на ЕНТ и при сдаче экзаменов на водительские права. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

«Министерство образования в рамках программы цифровизации сделало большой шаг вперед, автоматизировав один из важных процессов сдачи ЕНТ. Проект заключается в идентификации абитуриентов - система распознает, верифицирует и рассаживает по случайным местам будущих студентов так, что никто до момента верификации не знает, где будет сидеть. Помимо этого, надежность и прозрачность тестирования обеспечивается за счет высокого уровня процедуры наблюдения и контроля», - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось о том, ЕНТ полностью переведено на электронный формат.

Электронный формат тестирования является наиболее прозрачным, удобным и практичным. Еще одно преимущество такого формата – результаты ЕНТ можно узнать сразу после его завершения. Набранное количество баллов будет выведено на экран. Также участник ЕНТ сразу увидит вопросы, на которые дал неправильные ответы. В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент, не дожидаясь следующего дня, на месте может подать электронное заявление на апелляцию.

По словам Багдата Мусина, такая же система идентификации, с начала апреля внедрена в пилотном режиме в спецЦонах Алматы. «Как только стали применять этот принцип при сдаче экзамена на водительские права, уже в первый месяц количество желающих пройти тестирование уменьшилось почти в два раза. При этом, только 35,6% смогли сдать экзамен, тогда как в марте этого же года было 44,2%. Результат на лицо, поэтому эту систему в будущем планируем масштабировать по всей стране», - резюмировал глава ведомства.