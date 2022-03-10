Новая технология ремонта дорог позволит павлодарцам начать его уже сейчас

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре начинают ямочный ремонт дорог. Впервые на улицах города используют новую технологию укладки полимерного холодного асфальта – MAC асфальта (Multigrade asphalt cement), применение которого допускается при минусовых температурах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С завтрашнего дня в Павлодаре начнутся работы по текущему (ямочному) ремонту», - сообщил аким города Павлодара Асаин Байханов, написав об этом на своей личной странице в Instagram .

По его словам, в предыдущие годы до наступления тёплых дней ямочный ремонт в Павлодаре делали в два этапа: в конце зимы ямы в повреждённом асфальте подсыпали щебнем, а с наступлением тепла и запуском асфальто-бетонных заводов, ямы и пробоины закрывали обычным асфальтом.

«В этом году впервые на улицах города будет использована новая технология укладки полимерного холодного асфальта – MAC асфальта (Multigrade asphalt cement), применение которого допускается при минусовых температурах. Сразу после укладки «холодного полимерного асфальта» по нему может двигаться автотранспорт, технология не требует дополнительного времени для застывания смеси», - сообщил интересную деталь градоначальник.

Специалисты обследовали участки, которые требуют ремонта. Уже определены 39 улиц, где на площади более 3 200 квадратных метров восстановят места повреждения асфальтового полотна, уточнил А. Байханов.







