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    04:24, 10 Март 2022 | GMT +6

    Новая технология ремонта дорог позволит павлодарцам начать его уже сейчас

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре начинают ямочный ремонт дорог. Впервые на улицах города используют новую технологию укладки полимерного холодного асфальта – MAC асфальта (Multigrade asphalt cement), применение которого допускается при минусовых температурах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С завтрашнего дня в Павлодаре начнутся работы по текущему (ямочному) ремонту», - сообщил аким города Павлодара Асаин Байханов, написав об этом на своей личной странице в Instagram .

    По его словам, в предыдущие годы до наступления тёплых дней ямочный ремонт в Павлодаре делали в два этапа: в конце зимы ямы в повреждённом асфальте подсыпали щебнем, а с наступлением тепла и запуском асфальто-бетонных заводов, ямы и пробоины закрывали обычным асфальтом.

    «В этом году впервые на улицах города будет использована новая технология укладки полимерного холодного асфальта – MAC асфальта (Multigrade asphalt cement), применение которого допускается при минусовых температурах. Сразу после укладки «холодного полимерного асфальта» по нему может двигаться автотранспорт, технология не требует дополнительного времени для застывания смеси», - сообщил интересную деталь градоначальник.

    Специалисты обследовали участки, которые требуют ремонта. Уже определены 39 улиц, где на площади более 3 200 квадратных метров восстановят места повреждения асфальтового полотна, уточнил А. Байханов.




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    Дороги Общество Павлодарская область
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