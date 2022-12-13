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Новая техника поступила в подразделения военной инфраструктуры Вооруженных сил РК

13 Декабря 2022, 14:13
Новая техника поступила в подразделения военной инфраструктуры Вооруженных сил РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун Дня Независимости Казахстана ключи от автомобильной и специальной техники в торжественной обстановке вручил учреждениям Главного управления военной инфраструктуры заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны.

В гарнизоны поступят более 30 единиц специальной дорожно-строительной и коммунально-эксплуатационной техники.

Мероприятие прошло на базе столичного дорожно-эксплуатационного участка Министерства обороны. Заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре поблагодарил личный состав за эффективный труд по обеспечению функционирования военных объектов.

«Государство создает нам все условия, чтобы мы добросовестно трудились для обеспечения безопасности страны. Сегодня мы получили новую технику. С ее помощью наши специалисты будут поддерживать качественное состояние военной инфраструктуры, которая играет важнейшую роль в поддержании боеготовности Вооруженных сил», – сказал генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов.

В ведомстве отметили, что в рамках государственного оборонного заказа ведется планомерная работа по обновлению парка специальных машин. С 2020 года в части и учреждения Вооруженных сил поставлено более 80 единиц техники.


Фото: gov.kz


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