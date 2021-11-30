Новая стратегия развития детско-юношеского футбола реализуется в ФК «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Предварительные итоги сезона-2021 подвели в ФК «Тараз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было время, когда «Тараз» признавался лучшей футбольной командой Казахстана. Тараз – это кузница футбольных мастеров, востребованных не только в Казахстане.

Жамбылский регион славился футбольными талантами с советских времен. Здесь делали первые шаги олимпийский чемпион Евгений Яровенко, член сборной СССР Сеильда Байшаков. Из ныне выступающих известны Бауыржан Исламхан, Улан Конысбаев, Еркебулан Сейдахмет. Однако они, как и многие другие жамбылцы, теперь защищают цвета других казахстанских клубов. Отдельно стоит отметить Бахтиёра Зайнутдинова, играющего не последнюю роль в ведущем российском клубе ЦСКА.

В начале этого года состоялась встреча акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева с коллективом ФК «Тараз» во главе с руководителем клуба Талгатом Турлыбайулы, в ходе которой была представлена программа развития жамбылского футбола и стратегия областной власти на ближайшие годы в спортивной сфере. Был поставлен четкий курс на подготовку собственных воспитанников.

Было отмечено, что команда «Тараз» - это верхушка «пирамиды», основанием которой является детский и юношеский футбол, причем упор надо сделать на поиск талантов в аулах, где зачастую и появляются настоящие самородки. Другое направление - развитие массового спорта, которое должно оказать влияние на поиск футбольных талантов. Только в 2020 году усилиями областной власти построено 14 крытых физкультурно-оздоровительных комплексов и 92 футбольные площадки. В итоге доля занимающихся спортом жамбылцев выросла с 30 до 35%, что значительно выше среднереспубликанского показателя.

Перед командой были поставлены три главные задачи. Во-первых, установить строгую дисциплину. Во-вторых, создать здоровый морально-психологический климат. И в-третьих, команда должна иметь настоящий бойцовский характер. В течение года в ФК «Тараз» произошли серьезные изменения, как в составе, так и на тренерском мостике. Команду в начале сезона возглавил опытный специалист из Армении Вардан Минасян, который имеет тренерскую лицензию УЕФА PRO и добился впечатляющих успехов с национальной сборной Армении.

В этом году в составе футбольной команды «Тараз» были заявлены 26 игроков, из которых только четверо являются легионерами. Из остальных 22 игроков 19 являются воспитанниками клуба. По словам руководителя клуба Талгата Турлыбайулы, состав команды обновился на 60-70%, пришло много талантливой молодежи, однако костяк команды составляют местные воспитанники.

В этом году руководство футбольного клуба «Тараз» провело основательную работу по подготовке ближайшего резерва. Впервые в истории выставлены команды во все три лиги национального первенства, тем самым начата кропотливая работа по созданию вертикальной структуры игрового состава. Теоретически тренерский штаб команды мастеров располагает 75 футболистами, готовыми при необходимости усилить ее состав. Так реализуется новая стратегическая концепция развития детско-юношеского и молодежного футбола внутри клуба.

В нынешнем сезоне в первую лигу была заявлена молодежная команда «Тараз– Каратау», которая провела хороший сезон в компании довольно крепких коллективов, недавно игравших в Премьер-лиге или групповой стадии кубка страны.

Таразская молодежь заняла седьмое место, набрав 29 очков при положительной разнице мячей – 40:32. Но самое главное, игроки получили прекрасный опыт игровой практики в матчах с такими клубами, как «Махтаарал», «Кыран», «Окжетпес», «Аксу» и так далее.

О высоком уровне некоторых клубов Первой лиги можно судить по тому же «Махтааралу», который в групповой стадии Кубка страны на равных играл с «Атырау» и дважды уверенно обыграл «Тобол», который выставил молодежный состав. Да и в играх с таразцами южно-казахстанцы демонстрировали приличный футбол.

«Для команды были созданы полноценные условия для тренировок и матчей, - рассказывает главный тренер «Тараз-Каратау» Руслан Эсатов. – Перед началом чемпионата были организованы сборы в Шымкенте и Алматы, что дало нам возможность хорошо подготовиться к стартовому отрезку первенства. Экипировка и инвентарь были предоставлены своевременно, за что хотелось бы выразить благодарность руководству клуба. Считаю, что мы извлекли большие выгоды – в первой лиге абсолютно другой футбол, нежели во второй. Здесь другие команды, которые борются за выход в Премьер-лигу, и здесь нужно играть во взрослый футбол. В результате игроки быстро прогрессируют. Например, Жумат Муслим успешно прошел просмотр, попал в команду, выдержал конкуренцию и стал игроком основного состава. За год вырос из перспективного игрока в одного из лидеров команды, которым сейчас интересуются клубы Премьер-лиги».

По мнению главного тренера команды «Тараз-Каратау», для первого года результат команда показала хороший, из всех фарм-клубов уступили только кайратовцам, и до последнего боролись за пятое место.

Футбольная команда «Тараз-М» выступила во второй лиге, где перспективные игроки, в недавнем прошлом выпускники футбольного центра, получили великолепную игровую практику в битве с фарм-клубами других команд. Таразцы заняли в своем дивизионе восьмое место, но опять-таки, главной целью была игровая практика молодых талантов. Клуб набрал 24 очка, одержав шесть побед при шести ничьих.

«В этом году клубом были созданы все условия для работы, - говорит тренер команды «Тараз-М» Ерзат Кенбаев. - В первую очередь нужно отметить, что пришли специалисты европейского уровня для обучения тренеров ФЦ и первой-второй лиги. Это Игорь Михайлович Шпанера, инструктор с лицензией PRO UEFA, и Дмитрий Валерьевич Васильев, тренер по физической подготовке с лицензии FITNESS UEFA. Как все знают, чтобы футболисты прогрессировали, их необходимо профессионально обучать. С первых дней была разработана модель игры команд и долгосрочный план. Все работали в одном направлении, начиная от младшего возраста и заканчивая командой первой лиги. Каждый день проводились семинары, после него анализ тренировочного процесса. Каждую неделю все тренера собирались и обсуждали детально проделанную работу».

Игорь Шпанера - вдохновитель новой концепции развития детско-юношеского футбола в клубе.

«Нужно отметить, что очень важную роль сыграло создание команды «Тараз-Каратау» в первой лиге, - продолжает Ерзат Кенбаев. - Потому что тем игрокам, которые не проходили в главную команду, давали второй шанс. Благодаря этому сейчас есть группа игроков, которые могут качественно усилить основную команду в следующем году. Те игроки, которые не попадали в стартовый состав в Премьер-лиге, играли в первой лиге. Точно также футболисты, которые не играли в первой лиге, могли быть задействованы за молодежную команду. Наконец, игроки молодежной команды имели возможность играть за ФК Тараз U-18. Тем самым все игроки имели игровую практику. Это очень важно в молодом возрасте».

Благодаря такой системе прогресса добились многие игроки. В юношескую сборную Казахстана U-17 были приглашены 5 жамбылских футболистов - это Нұрымбет Абинур, Баймолда Абзал, Исатилла Ақнұрби, Ниязымбетов Қанат и Салохотдинов Дониер. В юношескую сборную Казахстана до U-19 были приглашены 4 футболиста - Рахмет Бауыржан, Сатышев Аскар, Абдулла Ермек и Жумат Муслим. В молодежную сборную Казахстана пригласили Динмухаммеда Қарамана, Жалгаса Жаксылыкова, Абылайхана Жумабека и Мухамеджана Сейсена, который впоследствии вместе Бауыржаном Байтаной был вызван в главную сборную. В соревнованиях среди ФЦ и академий все возраста заняли высокие места и показывали очень качественную игру.

«Но самое главное, что за этот год все тренеры и футболисты добились большого прогресса. Тренеры и футболисты футбольного центра и команды первой-второй лиги ФК «Тараз» сделали большой шаг вперед. Очень важно, чтобы тот фундамент, который мы заложили в этом году, имел продолжение в будущем», - считает Ерзат Кенбаев.

«Действительно, семинары Игоря Шпанеры и Дмитрия Васильева очень многое дают в плане тренерского развития, - говорит Руслан Эсатов. – Столько материала, который мы получили в этом году, мы бы не получили нигде. Концепция и стратегия, по которой нам предлагают работать, кардинально отличаются новизной решений и практическими навыками. Я уверен, что в конечном итоге не только наши тренеры и игроки, но и весь футбол нашего региона получит адекватные результаты работы в ближайшем будущем».

О том, что в клубе новая модель взаимодействия игроков и тренеров непременно даст результаты, говорит и руководитель ФЦ Сергей Пак, уверенный в перспективном будущем жамбылского футбола.

«Главное, что в этом году все наши ребята по всем возрастам сумели принять участие не только в рамках первенства страны, не пропустив ни одного тура, но и в ряде товарищеских республиканских турниров, – говорит он. – Для детей и юношей очень важна практическая часть, именно соревнования дают возможность полноценного развития игрока. Но в плане тренерской школы, здесь неоспорима важность теоретической части. Пожалуй, впервые на клубном уровне с приходом инструкторов UEFA мы уделяем этому первостепенное значение. К примеру, важным стал приход в структуру клуба инструктора UEFA по обучению вратарей Олександра Глущенко. Это позволит уделять особое внимание подготовке голкиперов на всех уровнях в системе клуба».

По его словам, тренерский цех в этом году будто бы встряхнулся, и ребята в ФЦ чувствуют новые веяния мирового футбола. Поэтому результаты ребят разных возрастов в первенстве радуют. Большинство из них в первой половине турнирной таблицы, а две команды – ребята 2004 и 2009 годов рождения - завоевали медали первенства.

Футбольный центр продолжает проводить акции по поддержке популярности детско-юношеского футбола. К 1 июня, Дню защиты детей, ребята центра приняли участие в фестивале футбола, где их поздравили футболисты основной команды и руководство клуба. А пришедшие на праздник дети не только получали подарки, но и могли записаться на секцию. Такие же фестивали провели для девочек, желающих записаться в футбольную секцию.

Проведенная ФК «Тараз» работа уже приносит свои плоды, хотя это только начало решения той большой задачи, которую поставило руководство клуба. И воспитание талантов в собственной строящейся академии футбола стало реальностью, а не мечтами. Главное теперь – продолжить работу в заданном направлении, отметили в пресс-службе ФК «Тараз».