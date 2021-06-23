Новая Стратегия надежно обеспечит безопасность казахстанцев – Ержан Салтыбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принятие новой Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы является важным и своевременным шагом в деле защиты государственных интересов Казахстана. Так считает директор Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Ержан Салтыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Указ Президента Касым-Жомарта Токаева «Об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы» обозначил новый этап в развитии системы государственного управления. Принятая Стратегия охватывает важнейшие вопросы национальной безопасности и её защиты от целого спектра действующих и потенциальных угроз. При этом, следует подчеркнуть, что ключевые принципы и интересы Казахстана в сфере национальной безопасности остаются незыблемыми. Об этом еще на стадии работы над Стратегией говорил Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. Принятый документ станет ориентиром в определении целей и задач в сфере обеспечения национальной безопасности с учетом формирующейся новой геополитической, экономической и технологической реальности», – сказал Е.Салтыбаев.

Эксперт отметил, что сегодня меняется международная обстановка, меняется и традиционная иерархия приоритетности различных вопросов безопасности. Именно поэтому потребовалось выработать и внедрить обновленные подходы к защите национальных интересов, отвечающие современному характеру вызовов и угроз. Так, борьба с последствиями пандемии СOVID-2019, предотвращение других нетрадиционных угроз в области биологической и медицинской безопасности, станут одними из основных задач Стратегии на ближайшие 5 лет.

По словам Е.Салтыбаева, на фоне ускорения процессов перехода всего мира в «цифру», одним из приоритетных направлений для любого государства становится технологическая и цифровая безопасность. Казахстан занимает лидерские позиции среди стран СНГ по уровню цифровой трансформации. В Индексе развития «электронного правительства» ООН среди 193 стран мира Казахстан занимает 29 строчку, в Индексе электронного участия 26 строчку, опережая все страны СНГ. В то же время растущее проникновение цифровых технологий должно сопровождаться адекватным повышением уровня киберзащиты. Таким образом, противодействие растущим киберугрозам, защита персональных данных казахстанцев и информационной инфраструктуры страны – приоритетная необходимость. И этому будет уделено особое внимание в рамках новой Стратегии.

Как сообщил директор Института, критическое значение для национальной безопасности имеют и последствия внешних экономических шоков. Именно поэтому в Стратегии указывается важность пересмотра целевых индикаторов по обеспечению экономической безопасности. Перед Казахстаном встает задача минимизировать риски в сфере продовольственной безопасности, в области транспорта и логистики, а также в финансовой сфере.

По мнению Е.Салтыбаева, рост геополитической напряженности, изменение характера войн и вооружённых конфликтов с доминированием гибридных форм диктуют необходимость наращивания оборонного потенциала страны. В нынешнее переломное для системы международных отношений время перед Казахстаном стоит непростая задача гарантированно сохранить суверенитет и эффективно отстоять свои границы.

«План действий по управлению рисками национальной безопасности, который будет разработан в рамках Стратегии, позволит кардинально усовершенствовать механизмы реализации превентивных мер по предотвращению всех описанных выше вызовов и угроз. В целом, утверждение Президентом Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы является важным и своевременным шагом в деле защиты государственных интересов Казахстана и надёжного обеспечения безопасности граждан нашей страны», – подчеркнул Е.Салтыбаев.