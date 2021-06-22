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    00:00, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Новая Стратегия национальной безопасности фокусируется на ключевых вызовах – Манарбек Кабазиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новая Стратегия национальной безопасности фокусируется на ключевых вызовах, которые ожидаются в ближайшие пять лет. Такое мнение высказал заместитель председателя правления АО «Институт внешнеполитических исследований» Манарбек Кабазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам М.Кабазиева, в новой Стратегии национальной безопасности РК на 2021-2025 годы отражены все изменения, происходящие в мире и актуальные с точки зрения интересов Казахстана.

    «Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы содержит концептуальные, обновленные подходы к защите национальных интересов, обозначенные Первым Президентом в феврале этого года на заседании Совета Безопасности, где рассматривался этот документ. Стратегия фокусируется на ключевых вызовах, которые ожидаются в предстоящие пять лет. Многие страны уже пересматривают свои стратегии национальной безопасности, исходя из меняющихся региональных и внутренних реалий», – сказал М.Кабазиев.

    Эксперт подчеркнул, что Стратегия предусматривает продолжение начавшейся в прошлом году пандемии коронавируса и, вопросы биологической безопасности, в целом. Также в Стратегии отражены наиболее важные вопросы социальной сферы, информационной безопасности, кибербезопасности. Также в документе учтены кризисные явления на мировых рынках, в том числе, финансовых и их влияние на экономику Казахстана.

    В целом, как отметил М.Кабазиев, в документе во главу угла поставлены безопасность граждан, общества и государства. Принятие новой Стратегии национальной безопасности стало своевременным и важным шагом, который предусматривает, прежде всего, обеспечение безопасности человеческого капитала. Особое внимание уделено вопросам экологической безопасности.

    М.Кабазиев также остановился на том, что вопросам обороноспособности всегда уделялось первоочередное внимание в документах такого уровня. В новой Стратегии отражены новые региональные и глобальные вызовы, в том числе гибридные и ассиметричные.

    Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы».


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