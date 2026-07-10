Новая система возврата различной тары запущена в Турции

Новая система депозитного возврата тары в Турции продемонстрировала высокий уровень интереса со стороны населения. По данным Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата, за первые дни работы граждане вернули 7,6 млн пластиковых, стеклянных и алюминиевых контейнеров.

За каждую подходящую упаковку, сданную через специальные автоматы по приему тары, участники получают 1 турецкую лиру. Вознаграждение зачисляется на цифровой кошелек пользователя, после чего накопленные средства можно вывести наличными через банки-партнеры.

По данным ведомства, в программе уже зарегистрировались более 1,3 млн человек. Столь активное участие превзошло ожидания властей и стало важным шагом на пути к развитию экономики замкнутого цикла и сокращению объема отходов.

Помимо отдельно стоящих автоматов, пункты приема организованы в супермаркетах, магазинах, киосках, а также в гостиницах, ресторанах и кафе, которые принимают тару и передают ее уполномоченным операторам для дальнейшей переработки.

Правительство рассчитывает, что после полного развертывания системы по всей стране ежегодно удастся собирать до 25 млрд единиц различной упаковки, что позволит создавать экономический эффект в размере около 30 млрд турецких лир (примерно $640 млн США) в год за счет переработки и повторного использования сырья.

К слову, система депозитного возврата тары в Турции является частью национальной программы Zero Waste («Ноль отходов»), которая реализуется под патронажем первой леди страны Эмине Эрдоган.

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