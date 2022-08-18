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Новая система по сбору отпечатков пальцев работает в Жамбылской области
18 Августа 2022 05:45

Новая система по сбору отпечатков пальцев работает в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О правонарушениях, зарегистрированных за семь месяцев этого года, рассказал начальник оперативно-криминалистического управления департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Берик Салемов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году было найдено множество схронов с оружием после январских событий. Через централизованную пулегильзотеку департамента Министерства внутренних дел Казахстана мы устанавливаем, кому принадлежит оружие, откуда оно похищено. Этот вопрос находится на постоянном контроле у нашего руководства», - сообщил спикер.

Подполковник полиции Берик Салемов отметил, что в оперативно-криминалистическую деятельность департамента области вводятся новые изменения для соответствия современным стандартам криминалистики.

По информации спикера, с 15 августа в Жамбылской области начинает работать централизованная многофункциональная программа «IDEMIA». Через эту систему сотрудники оперативно-криминалистического управления смогут загружать в электронном формате отпечатки пальцев граждан с места происшествия.

«В нашем деле очень важно раскрывать преступления оперативно, - подчеркивает подполковник полиции Берик Салемов. - Важную роль играют вещественные доказательства. При оперативном изъятии отпечатков пальцев удается найти преступников «по горячим следам». Так мы задержали 61 человека, признанного виновным по 61 факту преступления».

Спикер отмечает, что сотрудники оперативно-криминалистического управления внесли немалый вклад в поимку квартирных воров. Несколько квартирных краж, произошедших в этом году, успешно раскрыты.

«Считаю, что за семь месяцев этого года работа оперативно-криминалистического подразделения департамента региона была проведена на профессиональном уровне. Личный состав криминалистической службы всегда готов к раскрытию преступлений и к борьбе с преступностью», - подчеркнул Берик Салемов.

В этом году в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 2 940 преступлений по Жамбылской области. Для сравнения, в 2021 году зарегистрировано 2880 преступлений.

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