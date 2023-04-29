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Новая школа вместо аварийной появится в селе Павлодарской области

Автор:  
Антон Гагарин
29 Апреля 2023, 23:05
Новая школа вместо аварийной появится в селе Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Состояние обветшавшего здания нынешнего учебного заведения в селе Моисеевка аким Павлодарской области недавно назвал плачевным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дан старт строительству новой школы в селе Моисеевка Железинского района Павлодарской области, где расположена одна из трех аварийных школ области. Приобретение здания новой школы, которую построит инвестор на собственные средства, поддержали депутаты областного маслихата при уточнении трехлетнего бюджета региона», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

На недавней встрече с жителями района аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что состояние этой школы плачевно, и с 2020 года существует угроза обрушения потолка.

«На протяжении нескольких лет объект находится в аварийном состоянии. По многочисленным обращениям сельчан в этом году начнут строить школу на 100 мест. Это будет новая школа, укомплектованная по современным требованиями, – сказал глава региона.

Жители села, присутствовавшие при старте работ, выразили уверенность, что со строительством новой школы продолжит развиваться и само село Моисеевка.


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