Новая школа открылась в одном из сел Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Раздольное Целиноградского района Акмолинской области с участием акима региона Ермека Маржикпаева состоялось открытие школы на 80 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования региона, новую школу общей площадью 2500 кв. м будут посещать около 75 учащихся в две смены.

Аким области Е. Маржикпаев поздравил жителей села, родителей и учащихся с открытием новой школы и отметил, что организация образования оборудована всем необходимым для обучения детей.

«В здании новой школы имеются кабинеты химии, информатики, медкабинет, два мультимедийных кабинета и так далее», - поделились в ведомстве.

Также руководитель местной агрофирмы Марат Камзебаев вручил директору школы Сауле Шаймардан сертификат на 500 тысяч тенге.

Со словами признательности в адрес главы региона выступили родители будущих учеников.



