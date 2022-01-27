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вчера 22:54
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Новая школа открылась в одном из сел Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Раздольное Целиноградского района Акмолинской области с участием акима региона Ермека Маржикпаева состоялось открытие школы на 80 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы управления образования региона, новую школу общей площадью 2500 кв. м будут посещать около 75 учащихся в две смены.
Аким области Е. Маржикпаев поздравил жителей села, родителей и учащихся с открытием новой школы и отметил, что организация образования оборудована всем необходимым для обучения детей.
«В здании новой школы имеются кабинеты химии, информатики, медкабинет, два мультимедийных кабинета и так далее», - поделились в ведомстве.
Также руководитель местной агрофирмы Марат Камзебаев вручил директору школы Сауле Шаймардан сертификат на 500 тысяч тенге.
Со словами признательности в адрес главы региона выступили родители будущих учеников.
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