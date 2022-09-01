Новая школа открылась в городе Косшы

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области 1 сентября распахнули свои двери 542 школы. За парты в этот день впервые сели 15 074 первоклассника. В День знаний заработала и новая ІТ школа-лицей в городе Косшы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Современная школа рассчитана на 1200 мест. Новая IT школа-лицей, построенная в рамках национального проекта «Качественное образование «Образованная нация», отвечает всем современным требованиям. Созданы все условия для обеспечения детей качественным образованием. Помимо кабинетов новой модификации, имеется актовый зал на 667 мест, просторная столовая на 384 места, 5 компьютерных кабинетов, 6 лингафонных кабинетов», - сообщили в управлении образования Акмолинской области.

В церемонии открытия школы приняли участие секретарь Акмолинского областного маслихата Талгат Жунусов, руководитель управления образования региона Бейбит Жусупов и аким города Косшы Гайдар Касенов.

Как отметили выступающие, ввод в эксплуатацию новой школы позволит снизить дефицит ученических мест в городе на 77%. В этом году в IT школе- лицее на двух языках будут обучаться около 2000 учащихся, в 1 класс зачислено 287 детей. Из 56 принятых в новую школу педагогов 10 молодых специалистов.

В городе Косшы до конца года запланирован ввод в эксплуатацию еще одной школы на 1200 мест, а в следующем году - двух школ, одна из которых строится за счет частных инвестиций.

Учащихся, их родителей и педагогический состав поздравил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

«Столь важный для нас год объявлен Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Годом детей. Мы проводим большое количество мероприятий, направленных на поддержку и обучение юных акмолинцев. Ежегодно приобретаем транспорт для подвоза учащихся к школам. В этом году автопарк впервые масштабно пополнился 65 автобусами. Я горд, что в этом году наши ребята стали победителями международных и республиканских олимпиад. Особые слова признательности выражаю педагогам, чей труд заслуживает внимания и поддержки. Именно вы являетесь примером для своих учеников. Уверен, все, что вкладываете в подрастающее поколение, вернется вам сторицей достижений и успехами воспитанников», - отметил глава региона.