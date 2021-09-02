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Новая школа для одаренных детей распахнула свои двери в Щучинске

2 Сентября 2021 12:51
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Новая школа для одаренных детей распахнула свои двери в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости страны в городе Щучинске на базе ІТ школы-лицея открылся «IT Білім-инновация-лицей» для одаренных детей. В учебном заведении будут получать знания 556 школьников с 7 по 11 классы с казахским и русским языками обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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Как сообщили в управлении образования, главной задачей образовательной программы лицея является развитие индивидуальных, творческих и исследовательских способностей учащихся при активном использовании информационно-коммуникационных технологий.

В распоряжении воспитанников лицея «ІТ Білім-инновация» - современная материально-техническая база, оснащенные специализированным оборудованием лаборатории химии, биологии и физики, ІТ кабинеты, кабинет робототехники, а для внеурочной деятельности имеются классы домбры, шахмат, бассейн.

В церемонии открытия нового учебного заведения приняли участие заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова и вице-президент международного общественного фонда «Білім-инновация» Ержан Аубакиров, которые поздравив учащихся и педагогов с открытием лицея пожелали им успехов в новом учебном году.

«В 7 классе делается уклон на изучение языков, в 8 классе ребята изучают темы по ІТ направлению, робототехнике, программированию и 3D моделированию. Далее ученик определяется с профилем и выбирает для себя одно точное направление из изученных. И уже в 10-11 классах по выбранному направлению подготовки учащийся работает над проектами и занимается исследовательской деятельностью, при этом углубленно изучая ІТ направление», - рассказал директор лицея Айбек Досымбеков.

Далее руководитель учебного заведения добавил, в целом перед учащимися открываются широкие возможности обучения современным технологиям, прохождения практик и стажировок в ведущих IT-университетах и компаниях ближнего и дальнего зарубежья, работы с самыми передовыми программами и технологиями.

К слову, в Акмолинской области новый учебный год в 552 общеобразовательных школах начали свыше 130 тысяч учащихся, в том числе более 14 тысяч первоклассников.


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#Акмолинская область   #Образование  
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